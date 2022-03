Ziemkiewicz: Europa parszywieńka, nadzieja w USA. Lisicki: Putin wymęczy wszystkich

25-26 marca prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Joe Biden przebywał z wizytą w naszym kraju. Polityk spotkał się z amerykańskimi żołnierzami w Rzeszowie, odwiedził punkt wydawania ukraińskim uchodźcom numerów PESEL na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie oraz rozmawiał z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Zwieńczeniem wizyty było zaś przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Wystąpienie Bidena dotyczyło rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy.

– Mój przekaz do narodu ukraińskiego: My was wspieramy, jesteśmy z wami. Dzisiejsze walczące Kijów, Mariupol, Charków – to elementy dłuższej bitwy, która rozpoczęła się w poprzednim stuleciu na Węgrzech, w Polsce. Bitwa o demokrację nie zakończyła się. Siły autokratyczne w ciągu ostatnich 30 lat pojawiały się na całym świecie. Dzisiaj Rosja podeptała, udusiła wręcz demokrację i chce to zrobić w innych miejscach. Mówiąc o jakiejś etnicznej jedności najechała Ukrainę. Putin mówi o jakiejś "denazyfikacji". To bezczelne – powiedział Biden w Warszawie.

Wizyta Bidena w Polsce. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

Wizyta prezydenta USA była jednym z tematów dzisiejszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – Wczytywałem się w komentarze po przemówieniu Bidena i jedni uważają, że było epokowe i historyczne, a inni, do których sam należę, zwracają uwagę, że jeśli wyciśnie się je z ozdobników, to za dużo nie zostanie – ocenił red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Uważam, że przemówienie niczego przełomowego nie zawierało, bo i nie mogło. Nie po to Biden przyjechał do Warszawy, by coś takiego ogłaszać. Powiedział, że USA będą stanowcze, ale właściwie bez przesady. Usłyszeliśmy to, co chcieliśmy usłyszeć, czyli, że art. 5 działa. Nie ma też powodu, by je jakoś lekceważyć. Jeśli ktoś się czuje rozczarowany, to raczej dlatego, że spodziewał się nie wiadomo czego – stwierdził z kolei Rafał Ziemkiewicz.

– USA przyjęły jasne stanowisko, że żołnierze USA nie będą walczyć poza terytorium NATO. Czy jednak nie mogła paść obietnica np. stałego stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce? Moim zdaniem teoretycznie tak – zastanawiał się Paweł Lisicki.

– Można było sobie wyobrazić i tego oczekujemy, ale z punktu widzenia polityki USA, to dość daleko idące zapewnienie. To oznacza np. przeniesienie wojsk z USA, czy Niemiec do Polski, co wymagałoby odpowiednich uzgodnień. Cieszylibyśmy się, gdyby Biden poszedł dalej, a może i powinien, ale doceńmy, że Warszawa to jedyna stolica europejska, do której przylecieli prezydent i wiceprezydent USA. Ameryka Bidena dokonała ogromnego zwrotu po rosyjskiej inwazji i to jest trudno odwracalne. Pod koniec ub. roku Biden dał zielone światło dla polityki bismarkowskiej, czyli osi Berlin-Moskwa w Europie – powiedział Ziemkiewicz.

Poniżej zwiastun dzisiejszego odcinka "Polski Do Rzeczy" (całość dostępna po zalogowaniu się):