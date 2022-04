Lisicki: Ależ mnie drażni to besztanie Orbana. Ziemkiewicz: PiS powinien z niego brać wzór

W niedzielny wieczór zakończyło się głosowanie w wyborach do węgierskiego parlamentu. Rządząca koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) walczyła w nich już czwarte z rzędu zwycięstwo oraz zdobyła większość konstytucyjną. Na czele bloku stoi szef krajowego rządu. Podczas swej powyborczej przemowy premier Węgier zaatakował Wołodymyra Zełenskiego. – Zapamiętamy to zwycięstwo do końca życia, ponieważ musieliśmy walczyć z wieloma przeciwnikami – podkreślił premier Węgier, wskazując na krajową opozycję, międzynarodową lewicę, brukselską biurokrację, ale także prezydenta Ukrainy, z którym w ostatnich tygodniach pozostawał w napiętych relacjach. Po tym przemówieniu na Orbana spadła lawina krytyki.

Lisicki: Nagle wszyscy zaczęli pouczać Orbana

W najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz poruszyli m.in. temat węgierskich wyborów oraz polityki Viktora Orbana. – Wydawało się, że jeśli Fidesz wygra, to nieznaczną ilością głosów. Tymczasem można uznać, że to druzgocące zwycięstwo i większość konstytucyjna. Mało kto przewidywał rozmiar tego zwycięstwa – mówił red. naczelny tygodnika "Do Rzeczy".

– Nawet na Węgrzech mało kto przewidywał rozmiary tego zwycięstwa. Na kilka godzin przed ogłoszeniem wyników byliśmy w węgierskim odpowiedniku CBOS-u i wcale nie byli przekonani, że Fidesz wygra. Tymczasem wygrał tak miażdżąco, że cała przygotowana strategia opowiadania o sfałszowanych wyborach jest na plaster. Jeśli ktoś oglądał to, co działo się w polskiej telewizji, to były przygotowane opowieści, ale mają się nijak do rzeczywistości – uzupełnił Rafał Ziemkiewicz.

– Polaków oburza zwłaszcza, że Orban wymienił wśród przeciwników Wołodymyra Zełenskiego, co zbiegło się z informacjami o rosyjskich zbrodniach. Nie wiemy, że w przeddzień wyborów prezydent Ukrainy znalazł czas, by wezwać Węgrów, aby głosowali na opozycję. Wydawać by się mogło, że ma więcej spraw na głowie – dodał Ziemkiewicz.

– Te ciągłe połajanki pod adresem premiera Orbana, także ze strony prezydenta Zełenskiego i polskich polityków, strasznie mnie drażnią. Przy wszystkich zarzutach, jakie można skierować do każdego polityka, to cieszy się ogromnym poparciem narodu. Jeśli poważnie traktujemy takie kategorie jak suwerenność narodowa, to trzeba uszanować to, że mogą być one różne. Przestało to działać w stosunku do Orbana i nagle wszyscy zaczęli go pouczać – stwierdził natomiast Paweł Lisicki.

