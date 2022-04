Ziemkiewicz: Polska miłość do Ukrainy bez granic. Lisicki: Więcej serca niż rozumu

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do sprawy pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy na Krajowy Plan Odbudowy, których Polska wciąż nie dostała, ponieważ blokuje je Komisja Europejska. Morawiecki wyraził przekonanie, że Bruksela i rząd w Warszawie osiągną porozumienie. – Nie mam tutaj obaw o to, czy pieniądze z KPO trafią do Polski, ponieważ to jest pewne, to jest coś, co wynegocjowaliśmy. Dzisiaj KE próbuje wypracować pewne warunki wobec nas, które ponieważ w większości wpisują się w nasze plany, reformy wymiaru sprawiedliwości, to my mamy te warunki przyjąć, ponieważ i tak są naszymi planami, warunkami – powiedział szef rządu.

Temat unijnych pieniędzy poruszyli w najnowszym odcinku "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Tak się zastanawiam, ile razy podczas naszego programu mówiliśmy o tym, że nastąpi aprobata dla Krajowego Planu Odbudowy. Czasem nagrywaliśmy z wyprzedzeniem i zawsze się baliśmy, że zostanie zaakceptowany – mówił red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – A teraz możemy to nagrać i zachować z miesiąc. Premier mówił, że może w maju – dodał Ziemkiewicz.

Rafał Ziemkiewicz zastanawiał się też, na czym była oparta nadzieja, że KPO zostanie odblokowany. – Moim zdaniem na tym, co jest przekleństwem polskiej polityki - chciejstwie opartym za założeniu, że świat nie może być niemoralny. Ktoś sobie wymyślił, że wcześniej byli niegodni, ale teraz przyjmujemy uchodźców, jest wojna, więc musi się to zmienić. Niby dlaczego? Chcą nas przydusić, więc teraz mają idealną okazję, bo jesteśmy ledwie żywi – tłumaczył. – To ciągłe życie w nadziei, że odblokują KPO sprzyja zmianom, które chce Bruksela. Im bardziej jesteśmy zafiksowani, tym będziemy bardziej przyduszani – dodał.

W programie poruszono także kwestię polskiej pomocy dla Ukrainy. – Analitycy Pekao SA wyliczyli, że koszt utrzymania uchodźców w takim wymiarze, jak teraz, to ok. 24 miliardów złotych. Nie wiem, czy to suma właściwa. Uważam, że powinniśmy pomagać Ukraińców, ale robimy to kompletnie bez planu – zauważył Paweł Lisicki. – Mam też wrażenie, że politycy ukraińscy uświadomili sobie, że mają pewną siłą i starają się ustawiać politykę innych państw z pozycji męczennika. Widać to było po przykładzie Węgier – ocenił Rafał Ziemkiewicz.

