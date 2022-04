Między budą a michą. Lisicki z Ziemkiewiczem o lewicowo-liberalnych teoriach spiskowych

Pierwsza turę wyborów prezydenckich we Franci wygrał ubiegający się o reelekcję Emmanuel Macron. Drugie miejsce zajęła Marine Le Pen. Urzędujący prezydent uzyskał 27,84 proc. głosów. Jego największa rywalka, Marine Le Pen uzyskała wynik 23,15 proc. głosów. Oboje politycy zmierzą się za dwa tygodnie. czyli 24 kwietnia w drugiej turze wyborów, co będzie powtórzeniem sytuacji z 2017 roku.



Na trzecim miejscu z wynikiem 21,95 proc. uplasował się Jean-Luc Mélenchon. Czwarte i piąte miejsce zajęli odpowiednio Éric Zemmour z 7,07 proc. (który już wezwał do głosowania na Le Pen) i Valérie Pécresse, która otrzymała 4,78 proc głosów. Kandydatka Republikanów zadeklarowała z kolei, że będzie namawiała swoich wyborców do głosowania na Macrona.

Wybory prezydenckie we Francji. Ziemkiewicz: Schemat znany od lat

W najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz omówili I turę wyborów prezydenckich we Francji. – Od wielu, wielu lat schemat jest taki sam. Do drugiej tury wchodzi Le Pen, a Francuzi głosują na kogokolwiek, by zablokować Le Pen. To sztuczka grana tak długo. Nie ma tam poważnego polityka, bo nie są w stanie wygenerować sensownych ofert. Jest tylko jedna oferta - anty-Le Pen. Dreszczyk strachu jest, że może się ten numer już nie udać. Niby powinien, ale co, jeśli się nie uda? Czy nie okaże się, że Francuzi mają już tak dosyć, że niech wygra Le Pen i zobaczymy, co dalej? – mówił Ziemkiewicz.

– To strasznie nudne, bo to tasiemiec znany od lat. Różnica jest taka, że przewaga Macrona jest wyraźna, ale te proporcje są mniejsze, niż wcześniej – powiedział red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – Byłem przekonany, że Francuzi chcą ukarać swoją elitę, ale boją się radykalnej zmiany, więc myślałem, że ukarzą elitę w ten sposób, że Marine Le Pen będzie miała większy wynik w I turze, więc ludzie mieliby satysfakcję. Tak się jednak nie stało, ale czy jednak nie wygra w drugiej? Kluczowe jest to, jak rozumieć sukces komunisty? Może to głosy lewicy, a może to głosy na kandydata establishmentowego? – zastanawiał się Ziemkiewicz.

