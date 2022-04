Lisicki: W Wielkanoc lewica musi atakować chrześcijaństwo. Ziemkiewicz: To matoły są

W Wielkanoc "Wyborcza" opublikowała wywiad z prof. Ireneuszem Ziemińskim, który stwierdza, że chrześcijaństwo to "religia amoralna". Co więcej, prof. Ziemiński uważa, że Kościół wypaczył postrzeganie postaci Jezusa. Dalej prof. Ziemiński stwierdza, że idea życia wiecznego nie jest dobra dla człowieka.

"Sam założycielski mit chrześcijaństwa – ofiara niewinnego Jezusa za grzech ludzki – obnaża w sposób niesłychany ludzką pychę. Nie wyobrażam sobie, że można być grzesznikiem i żądać od Boga odkupieńczej ofiary lub godzić się na ofiarę niewinnego Boga na krzyżu, który cierpi i umiera tylko po to, żeby mnie od kary i winy uwolnić. To jest zaprzeczenie wszelkich moralnych zasad, urąga jakiejkolwiek zasadzie sprawiedliwości" – mówi prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński z Instytutu Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

"GW" atakuje Kościół. Ziemkiewicz: Przypomina opowieść o Bermanie

Do artykułu "Gazety Wyborczej" odnieśli się w "Polsce Do Rzeczy". Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Przywykłem do tego, że kiedy jest Boże Narodzenie, albo Wielkanoc, to liberalno-lewicowe media odnoszą się do istnienia Boga i sfery duchowej. "Gazeta Wyborcza" akurat w Wielkanoc opublikowała wywiad z charakterystycznym tytułem "chrześcijaństwo jedną z amoralnych religii" – mówił red. naczelny tygodnika.

– Faktem jest, że szczególnie w święta świerzbi dziennikarzy, by specjalnie opluć katolików. Przypomina mi to trochę opowieść o Bermanie, który w soboty stał przed synagogą, by czekać na ojca i demonstracyjnie jeść kiełbasę. To jest ten odruch. Oni go odziedziczyli. To ich wkurza, że od tylu lat ośmieszają religię, a tyle ludzi wciąż obchodzi Święta – kpił Ziemkiewicz.

