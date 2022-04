Lisicki: Miliardy na uchodźców, miliardy na tarcze. Ziemkiewicz: Kiedyś będzie wielkie bum

We wtorek prezydent Andrzej Duda powołał Magdalenę Rzeczkowską na stanowisko ministra finansów. Wcześniej wniosek do głowy państwa w tej sprawie złożył premier Mateusz Morawiecki.

Rzeczkowska pełniła do tej pory funkcję szefowej Krajowej Administracji Skarbowej. Na przestrzeni ponad 20 lat pracy zawodowej inicjowała lub koordynowała proces wprowadzania szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych wspierających działalność przedsiębiorców zaangażowanych w import i eksport towarów do krajów trzecich. Była także odpowiedzialna za przebieg procesu elektronizacji obsługi procesów celnych.

Przypomnijmy, że na początku lutego tego roku z funkcji szefa resortu finansów zrezygnował Tadeusz Kościński. Wówczas jego obowiązki przejął premier.

Gratulować czy współczuć?

– Dobrze, że jest minister finansów. Tylko nie wiem, czy pani Rzeczkowskiej gratulować czy raczej współczuć – stwierdził w programie "Polska Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz.

– Poprzedni minister odszedł w związku z Polskim Ładem, mimo że twierdził, iż projekt był przygotowany wspaniale. Jarosław Kaczyński powiedział, że tylko "cwaniacy" i "kombinatorzy" stracą, a reszta będzie się cieszyła. Natomiast znawcy twierdzą, że Polski Ład praktycznie zniknął – mówił Paweł Lisicki.

Ziemkiewicz: Będzie wielkie bum

W programie Lisicki i Ziemkiewicz odnieśli się również do nowych propozycji rządu, takich jak tzw. wakacje kredytowe oraz dopłaty.

– Padają kolejne sumy. Miliardy na uchodźców, miliardy na tarcze. To musi jeszcze bardziej nakręcać inflację. W marcu to było 11 proc. Ja się obawiam, że jak w tym tempie będziemy się ścigali, kto komu da więcej, to do końca roku możemy osiągnąć granicę 20 proc. A przecież jeszcze spłacamy dług. Spłata kredytów jest coraz trudniejsza. Rosną odsetki – powiedział redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy".

– Chyba ktoś uznał, że rozdaliśmy już tyle miliardów, że nie ma znaczenia, ile jeszcze wydamy – oznajmił Ziemkiewicz. – Kiedyś będzie wielkie bum – dodał publicysta.

