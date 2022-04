Lisicki: Bruksela nas wzięła w imadło. Ziemkiewicz: W PiS zniknęła wola walki

Jak relacjonowali w programie red. nacz. „Do Rzeczy” i publicysta Rafał Ziemkiewicz, w ostatnich tygodniach koalicjanci spierają się jak podejść do warunków, które Unia Europejska postawiła Polsce. – Polska musi zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i przywrócić do pracy sędziów, którzy zostali zawieszeni – wymieniał postulaty Brukseli Lisicki.

Reforma sądownictwa "psu na budę"?

– I ustawa przygotowana przez prezydenta Andrzeja Dudę idzie daleko w stronę tego, czego Unia się domaga – jest tam i likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN i przywrócenie sędziów. Zastanawiam się więc, po co nam to wszystko było, bo jak popatrzeć na reformy sądownictwa, to wydawało się, że to jedna z najważniejszych rzeczy, które PiS przygotował. W sensie politycznym, może najważniejsze, a dzisiaj wydaje się że to wszystko było psu na budę – dodał Lisicki.

– A z tym nie chce się zgodził Solidarna Polska. W sumie to rozumiem, bo to istota ich dorobku, programu, poza tym Unia Unią, ale spór dotyczy tego, kto ma sprawować kontrolę na sadownictwem. Czy minister sprawiedliwości, który ma to w uzusie, czy prezydent, który ma to wpisanie w uprawnieniach – podkreślił Ziemkiewicz.

– To jest spór nierozwiązywalny, bo użycie argumentu Unii Europejskiej jest o tyle zawodne, że nie ma żadnej gwarancji (...) argument ten działałby gdyby była gwarancja, że spełnienie oczekiwań Unii zaowocuje odblokowaniem KPO, a tymczasem (…) obietnice UE można sobie powiesić na ścianie – dodał publicysta.

"Z Unią Europejską jak z ruskimi"

– Bezradność intelektualna, czyli niemożliwość wyobrażenia sobie alternatywy – podsumował podejście polskich polityków do żądań Unii Europejskiej Ziemkiewicz. – Czyli w zasadzie jesteśmy chłopcem do bicia? – pytał Lisicki.

– Tak jak wiele razy mówiliśmy, że jest: Aj,aj,aj, nie bijcie nas. A co nam zrobisz jak cię będziemy bili? No będę prosić, żebyście mnie nie bili (…) taki syndrom bitej żony, która nie wyobraża sobie odejścia od męża tyrana – stwierdził dalej Ziemkiewicz.

– To w wypadku PiS-u jest o tyle dziwne, że ta partia kiedyś miała akurat z rożnych nabytków (…) jeden świetny, w osobie Jacka Saryusza-Wolskiego, który jest człowiekiem znającym się na temacie, konkretnym. I on wskazywał jakie procedury unijne powinny być użyte, jak należy postąpić i głosi narracje odwrotną od tej głoszonej przez premiera, nie mówiąc o Adamie Bielanie. Uważa – on nie użył takiego określenia, ja tak powiem – że z UE to jak z ruskimi – tłumaczył publicysta.

– Że jak dasz w nos to się natychmiast robią grzeczni, dopóki widzą, że mogą sobie pozwolić na wszystko, to pozwalają sobie na coraz więcej – podkreślił Ziemkiewicz.

