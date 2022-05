Żydowskie korzenie Hitlera? Lisicki i Ziemkiewicz sprawdzają Ławrowa

Przypomnijmy, że w poniedziałek szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas wywiadu dla włoskiej telewizji został zapytany, jak Rosjanie mogą "denazyfikować" Ukrainę, skoro przywódca tego kraju jest Żydem.

Ławrow odparł, iż "to, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miałby być Żydem, nie ma żadnego znaczenia". – Mogę się mylić, ale Hitler też miał żydowskie pochodzenie – stwierdził, nazywając Żydów największymi antysemitami.

Wypowiedź rosyjskiego polityka spotkała się z ostrą odpowiedzią Izraela. Minister spraw zagranicznych tego kraju – Yair Lapid, ocenił oświadczenie Ławrowa jako "niewybaczalny, skandaliczny i straszny błąd historyczny". "Żydzi nie mordowali samych siebie w Holokauście. Oskarżanie samych Żydów o antysemityzm to najniższy poziom rasizmu" – napisał Lapid na Twitterze.

Lisicki i Ziemkiewicz sprawdzają Ławrowa

– Siergiej Ławrow wspomniał, że Adolf Hitler mógł mieć żydowskie pochodzenie. Jak prezydent Zełenski. Oczywiście Ławrowi ten Hitler służy do tłuczenia Zełenskiego – komentował wypowiedzi szefa MSZ Rosji Paweł Lisicki, relacjonując wydarzenia na linii Jerozolima-Moskwa.

Dalsze oskarżenia pod adresem Izraela (Moskwa twierdzi m.in., że "rząd izraelski wspiera neonazistowski reżim w Kijowie”) skomentował też Rafał Ziemkiewicz. – Jest to tym bardziej ciekawe, że gołym okiem widać, że Izrael obok Niemiec jest może nie otwartym sojusznikiem Putina, ale powiedzmy tym krajem, który stara się specjalnie nie prowadzić aktywności przeciwko Rosji – stwierdził publicysta.

