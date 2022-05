Lisicki: W sondażach lewicy rośnie. Ziemkiewicz: Stary komuch Czarzasty przetrwał

Najnowszy sondaż pracowni IBRIS przyniósł nieznaczny wzrost poparcia dla Zjednoczonej Prawicy. Na Zjednoczoną Prawicę planuje głosować 35,9 proc. respondentów – wynika z najnowszego sondażu Radia Zet. Poparcie dla rządzących tym samym wzrosło o ponad 1,7 pkt proc. w porównaniu do badań z końca marca. Drugie miejsce zajmuje tradycyjnie już Koalicja Obywatelska, którą popiera obecnie 26,3 proc. respondentów (oznacza to minimalny wzrost poparcia, ostatnio ten wynik wynosił 26,2 proc.).

Zmiany zaszły jednak na najniższym miejscu podium, gdyż Lewica wyprzedziła Polskę 2050. Na partię Włodzimierza Czarzastego chce obecnie głosować 9 proc. Polaków. To więcej o 2,7 pkt. proc. Jest to jednocześnie największy wzrost poparcia w zestawieniu (warto zauważyć, że zmianę na podium pokazywał też ostatni sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl).

Wzrost poparcia dla Lewicy omówili w najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Musimy dostrzegać nowe zjawiska w polskiej polityce. Ilekroć rozmawiamy o polskiej polityce, to tyle razy się tam nic nie zmienia, co jest mało interesujące. Dostrzegłem z pewnym zaskoczeniem, że od paru tygodniach w sondażach zaczęła się pojawiać tendencja wzrostu poparcia dla Lewicy, która przeskoczyła nawet Hołownię. Skąd się to bierze? – zapytał red. naczelny "Do Rzeczy".

Według Rafała Ziemkiewicza można w tej sytuacji zastosować porównanie do frontu zachodniego podczas I wojny światowej. – Wszyscy siedzą w okopach, coś wybucha, padają strzały, ale nikt się nie rusza. Metafora frontu zachodniego jest słuszna, bo sam front się nie przesuwa, a przegrupowania następują po dwóch stronach. Mamy elektorat pisowski i anty-pisowski. Tendencją po stronie pisowskiej jest to, że PiS się umacnia kosztem Konfederacji, którą dotknęła wojna na Ukrainie – wskazywał.

Publicysta "Do Rzeczy" zauważył też, że po stronie antypisowskiej Platformie "stoi poparcie, a Hołownia słabnie". – Pierwszy raz od niepamiętnych czasów pochód 1-majowy się nawet udał. To wielki sukces frekwencyjny, jak na nich. Zrobili jeden pochód, przyszło dużo ludzi i zmienił się profil. Wcześniej mieliśmy dziadków z PZPR i kombatantów ze ZBOWiD, a teraz szły tęczowe zastępy młodzieżowej, ale i normalni młodzi ludzie. Najdziwniejsze jest to, że to żadna Nowa Lewica, ale stary Czarzasty. Stary komuch, jak o sobie mówi – mówił. – To wręcz niewiarygodne. Czarzasty wyrasta na nową twarz. To najbardziej cyniczny komuch, jakiego można spotkać – dodawał Paweł Lisicki.

Poniżej zwiastun najnowszego odcinka "Polski Do Rzeczy"



