Lisicki: Zamach Brukseli na prawo weta. Ziemkiewicz: Przewiduję drugą Jugosławię

W poniedziałek zakończyła się unijna konferencja w sprawie przyszłości Europy CoFoE 49. W teorii była to "seria debat ze społeczeństwem obywatelskim na temat wyzwań i priorytetów stojących przed UE". "Konferencja stanowi nowe forum publiczne umożliwiające otwartą, pluralistyczną i przejrzystą debatę z obywatelami na temat szeregu kluczowych priorytetów i wyzwań" – zachwalali organizatorzy. Po zakończonym spotkaniu unijnych przywódców w Strasburgu, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała, że bierze pod uwagę zmianę unijnych traktatów.

Jedną z przyjętych rekomendacji jest postulat dotyczący zniesienia zasady jednomyślności w sprawach dotyczących polityki zagranicznej. – Jeśli Unia ma działać szybciej, zasada ta nie ma już sensu w kluczowych obszarach polityki UE – tłumaczyła Ursula von der Leyen cytowana przez agencję Reutera.

Odejście od zasady jednomyślności? Lisicki: To podstawowa zasada UE

Wystąpienie oraz propozycje Ursuli von der Leyen były tematem najnowszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – Mamy do czynienia z sytuacją, w której szefowa KE, powołana w oparciu o traktaty, publicznie stwierdza, że trzeba je zmieniać. Podstawowa zasada, która legła u podstaw funkcjonowania UE, nagle ma zniknąć – powiedział Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– Elity brukselskie są przekonane, że na problemy integracji europejskie jedynym lekarstwem jest więcej integracji. Przypomina to towarzysza Susłowa i więcej socjalizmu – kpił Rafał Ziemkiewicz. – Pójdźmy dalej. Dlaczego trzeba zmienić traktaty? Bo uniemożliwiają one skuteczność. W czym? W tym, czym UE w ogóle nie powinna się zajmować, bo traktaty nie przewidują polityki zagranicznej UE, bo tę prowadzą suwerenne państwa. W świetle traktatów UE jest związkiem państw suwerennych, które w konkretnych dziedzinach scedowały pewne kompetencje. Nie ma tam żadnej polityki zagranicznej. To stwierdzenie, że nie jesteśmy żadną UE, ale naroślą na UE – mówił Ziemkiewicz.

