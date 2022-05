Lisicki: Czarna niewdzięczność ukraińskiego jury? Ziemkiewicz: Niektórzy wytropili agenta Putina

Eurowizja 2022 zakończyła się zwycięstwem Ukrainy. Na końcową punktację składają się punkty przyznawane przez krajowe jury oraz głosy oddawane przez widzów (które są proporcjonalnie przeliczane na punkty).

Polskie jury najwyższa notę, czyli 12 punktów, przyznało ukraińskiej Kalush Orchestrze. Przekazując wyniki, gwiazda TVP Ida Nowakowska, nawiązała do trwającej agresji Rosji, mówiąc "Sława Ukrainie!". Tymczasem ukraińska komisja nie przyznała reprezentantowi Polski, Krystianowi Ochmanowi, ani jednego punktu.

To wywołało falę oburzenia polskich widzów. Niektórzy twierdzą, że taka decyzja pokazuje lekceważący stosunek Ukrainy do naszego kraju, który jest liderem pomocy w kontekście rosyjskiej agresji.

Ziemkiewicz: Jesteśmy niedojrzali

W najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz szeroko komentują obecną sytuację wojenną na Ukrainie oraz zastanawiają się, ile prawdy jest w doniesieniach zachodnich mediów na temat rzekomej zaawansowanej choroby prezydenta Rosji Władimira Putina. Publicyści mówili również dużo o błędach polskiej klasy politycznej, która traktuje wojnę na Ukrainie jako starcie dobra ze złem, podczas gdy świat zachodni widzi w niej eskalację gry interesów geopolitycznych.

– Jesteśmy kompletnie zdziecinniali i niedojrzali. Traktujemy politykę światową jak podwórko, gdzie jedni się kłócą, drudzy zaprzyjaźniają. My szukamy zaprzyjaźnienia – wskazał w tym kontekście Rafał Ziemkiewicz.

Publicyści odnieśli się również do głosowania podczas konkursu Eurowizji, które wywołało gorące dyskusje nad Wisłą. Komentując te wydarzenia, redaktor naczelny "Do Rzeczy" wskazał, że dyskusja na ten temat była "niebotyczna" i przykuła znacznie więcej uwagi niż np. wydarzenia na froncie.

Z kolei Rafał Ziemkiewicz ocenił doniesienia jednej z polski gazet, która winą za brak punktów dla Polski obarczyła agenta Władimira Putina.

Poniżej zwiastun najnowszego odcinka "Polski Do Rzeczy" (całość dostępna po zalogowaniu się):



