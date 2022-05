Ziemkiewicz: Globaliści chcą mieć za pięć lat jedną walutę. Lisicki: Koszmar rządu światowego

W szwajcarskim Davos od poniedziałku trwa Światowe Forum Ekonomiczne. W debatach dotyczących najważniejszych światowych problemów, m.in. wojny na Ukrainie, pandemii COVID-19, zmiany klimatu i kryzysów ekonomicznych wzięło udział blisko 2500 osób: polityków, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i naukowców.

Światowe Forum Ekonomiczne. Lisicki: Davos to centrum globalizmu

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos zostało omówione w najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" przez Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza. – Davos to takie targowisko próżności. Tam się jest po to, by się pokazać, że się jest kimś ważnym. Po części dzieją się tam rzeczy ważne, ale są one najmniej nagłaśniane – zauważył Ziemkiewicz. – To forum ekonomiczne, ale ekonomia jest w tle – zgodził się redaktor naczelny "Do Rzeczy".

– W pewien sposób zwyciężyło podejście Krzysztofa Dzierżawskiego, który miał zawsze wiele ciekawych uwag. Głosił np., że gospodarka to nie jest lokomotywa, ale mrowisko. Ekonomiści dawniejszej daty patrzyli na gospodarkę, jak na maszynę. Dzisiaj raczej patrzy się tak, że to miliony ludzi, które codziennie decydują, czy coś kupić, czy nie. Ekonomiści stwierdziwszy, że to nie jest maszyna, ale mrowisko, doszli do wniosku, że można nim posterować – ocenił Ziemkiewicz.

– Opisywaliśmy to wiele razy. Niedawno opisaliśmy np. Klausa Schwaba. Wyszło z tego wszystkiego, że Davos to centrum światowego globalizmu. Jeśli przez globalizm rozumiemy ideę jednej władzy światowej, która będzie skupiała w swoim ręku sterowania gospodarką i polityką zdrowotną, planetarną, to w Davos widzimy ten sposób myślenia – mówił Paweł Lisicki. – To światowe centrum inżynierii społecznej. Siedzą tam inżynierowie dusz, ale może ta stalinowska tradycja nie jest tak bardzo odległa od kapitalizmu, jakby się mogło wydawać – dodał Ziemkiewicz.

