Lisicki: Węgry – najpierw interes narodowy. Ziemkiewicz: U nas o koszty nie wypada pytać

Unia Europejska zgodziła się na zakaz importu 90 proc. rosyjskiej ropy do końca roku – ogłosili przywódcy Rady Europejskiej. Embargo będzie dotyczyło rosyjskiej ropy dostarczanej tankowcami. Północny odcinek gazociągu Przyjaźń obsługuje Polskę i Niemcy, które zgodziły się na embargo. Część południowa trafia na Węgry, Słowację i Czechy. Von der Leyen powiedziała, że wyjątek został dokonany dla segmentu południowego, który stanowi 10 proc. importu rosyjskiej ropy. Szefowa KE dodała, że przywódcy UE będą nadal spotykać się w celu omówienia szczegółów embarga na ropę i innych części szóstego pakietu sankcji.

– Nasza dyplomacja i dyplomacja KE zadziałały skutecznie. Na nas ciążyło szczególne zadanie - przekonanie naszych partnerów z V4 i mogę powiedzieć, że udało się to zrobić – powiedział premier odnosząc się do wątpliwości, jakie wobec embarga na rosyjską ropę wyrażał premier Węgier Viktor Orban. Minister klimatu i środowiska uspokaja, że poniedziałkowa decyzja przywódców państw UE o wprowadzeniu częściowego embarga na rosyjską ropę, nie wpłynie na sytuację na rynku krajowym.

Lisicki: Orban myśli w kategoriach interesów własnego państwa i obywateli

VI pakiet sankcji był tematem dzisiejszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – To, co mnie uderzyło to długa dyskusja na temat przyjęcia tego pakietu i stanowisko Węgier oraz Viktora Orbana, który stwierdził, że zgodził się na niego tylko dlatego, że zostały wcześniej zagwarantowane interesy Węgier. Uderza mnie to, że mamy do czynienia z politykiem, który myśli w kategoriach interesów własnego państwa i własnych obywateli – ocenił red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Rafał Ziemkiewicz odnosząc się do uwagi Pawła Lisickiego, ocenił z kolei, że fakt, iż w Polsce nikt nie myśli w kategoriach interesu narodowego wynika z "wieloletnich zaniedbań". – Taka myśl się nie bierze znikąd, ale trzeba wykształcić ludzi, którzy myślą w kategoriach interesu narodowego. Pamiętam, jak dawno temu, gdy polaryzacja nie była tak straszna, Instytut Spraw Publicznych poprosił mnie, abym zrobił takie seminarium na temat interesów narodowych. Zgodziłem się i była to ogromna mordęga, bo praktycznie nie udało mi się znaleźć prelegentów do tego tematu. Mówili, że to nie ma sensu, bo nie ma narodów, więc nie ma ich interesów; że to myślenie anachroniczne. To było niezwykle silne myślenie w latach 90. To element gieremkowszczyzny i michnikowszczyzny – tłumaczył.

– Ciekawe jest to, co zobaczymy, gdy porównamy publiczne oświadczenia premiera Morawieckiego i Viktora Orbana. Polski premier powiedział, że zwyciężyła solidarność europejska i to, że jesteśmy razem, a pierwsze słowa Orbana to te, że Węgrom nie będzie gorzej. Targował, ile się da, by zabezpieczyć interesy swoich obywateli. Mam wrażenie, że takie myślenie traktuje się u nas jak egoizm – mówił Lisicki.

