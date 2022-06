Lisicki: Plakaty z "Vogue", czyli gwałt przez oczy. Ziemkiewicz: Dobrze, że te lesby tylko się całują

Najnowszy numer "Vogue Polska" poświęcony jest "miesiącowi dumy", czyli "wsparciu" dla LGBT+. "Bez osób LGBT+ nie byłoby świata mody, który znamy. Moda daje im poczucie przynależności, kreatywną wolność i przestrzeń do wyrażania siebie. Osoby LGBT+ są też naszymi przyjaciółmi, członkami naszych rodzin. Z bólem obserwujemy, jak codziennie łamane są ich podstawowe prawa" – pisze we wstępniaku do nowego numeru redaktor naczelna "Vogue Polska" Ina Lekiewicz.

Redakcja polskiej edycji "Vogue'a" przygotowała dwie okładki najnowszego numeru. Znajdują się na nich całujące się pary: Julia Sobczyńska i Judyta Mliczek oraz Kacper Godlewski i Dominik Rosiński. Plakaty z okładkami czerwcowego "Vogue'a" pojawiły się w wielu miejscach w Warszawie.

Kampania "Vogue Polska". Lisicki: Gwałt przez oczy

Działania "Vogue Polska" są tematem najnowszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – Kiedyś czerwiec kojarzył mi się z nabożeństwami do serca Pana Jezusa. Tak samo maj kojarzył się z Litanią Loretańską i majowym. Niestety, od pewnego czasu czerwiec zaczyna się kojarzyć ogółowi Polaków i tu widać tę wielką pracę mediów i korporacji, z tęczową rewolucją – mówi red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – W Polsce oczywiście nie może być inaczej i musimy być tresowani. Teraz tresury podjął się magazyn "Vogue", który w Warszawie wywiesił plakaty z obściskującymi się homoseksualistami. To zapowiedź nowego numeru i "zaangażowania w walkę o prawa mniejszości". Popatrzyłem na te zdjęcia i czuję wstręt orz obrzydzenie. Najbardziej wkurza mnie to, że wszyscy muszą tym machać przed oczami, a reszta musi się zachwycać – dodał.

– Też czuję obrzydzenie. To taki gwałt przez oczy, jak kiedyś towarzysz Stalin postawił nam Pałac Kultury w Warszawie i też kazał się nim zachwycać. To ten sam mechanizm – wrzucanie w przestrzeń publiczną jakieś g...a i najpierw ludzie są zszokowani, a potem się przyzwyczajają – ocenił Rafał Ziemkiewicz.

Publicysta "Do Rzeczy" zwrócił też uwagę, że wszystko to robi się "pod pozorem reklamy". – Reklama musi podążać za stereotypami, które istnieją w społeczeństwie. Tymczasem tutaj mamy indoktrynację i próbę zmiany myślenia społecznego. Reklama szokująca nie podnosi wcale sprzedaży. "Vogue" czuje misję, bo pisma kobiece są bardzo lewackie i wojujące. To takie "Trybuny Ludu". To jedno z największych niedopatrzeń prawicy, że kompletnie to odpuściła. Później wszyscy się dziwią, jak to jest, że młode kobiety głosują wyłącznie na lewicę. To wynika m.in. z tego. Agencje reklamowe w Polsce to jest jeszcze większy skansen platformerski, niż sądownictwo – stwierdził.

Poniżej zwiastun najnowszego odcinka "Polski Do Rzeczy"



Polska Do Rzeczy



