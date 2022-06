Lisicki: W USA wreszcie kontrrewolucja. Ziemkiewicz: Nie tylko aborcja. Historia może się odwrócić

W programie "Polska dla Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentowali decyzję Sądu Najwyższego USA, który w ubiegły piątek, po niemal 50 latach, zniósł federalne prawo do aborcji. Od tej pory poszczególne stany USA będą mogły zakazać przerywania ciąży na swym terytorium. Nie obowiązuje już wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade, który w 1973 roku temu zalegalizował aborcję, jak również wyrok w sprawie Roe i Planned Parenthood przeciwko Casey z 1992 roku, potwierdzający prawo do aborcji.

– Wbrew temu co można by sądzić z histerycznych relacji różnych mediów, sprawa została rozwiązana w taki sposób, że Sąd Najwyższy nie zakazał aborcji, czy cokolwiek nakazał, tylko stwierdził, że mówienie, że aborcja to prawo człowieka, było fałszywe, bo tak mówiono przez wiele lat – tłumaczył Ziemkiewicz.

– To brzmi niewinnie, ale praktycznie to zadaje kłam lewackiej opowieści, że aborcja to podstawowe prawo człowieka. Przypomnę, że tzw. prawa reprodukcyjne kobiet, pod którymi ukrywa się prawo do aborcji, weszły do współczesnego języka, stały się częścią prawodawstwa – stwierdził natomiast red. nacz. "Do Rzeczy".