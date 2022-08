Lisicki: Big Pharma trzyma za twarz. Ziemkiewicz: Zamiast czarownic są antyszczepionkowcy

Główny doradca medyczny prezydenta USA i wieloletni dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) dr Anthony Fauci zapowiedział, że w grudniu ustąpi ze swoich stanowisk po ponad 50 latach służby publicznej. Fauci był jedną z głównych postaci amerykańskiej reakcji na COVID-19. Fauci zasiadał w zespołach koordynacyjnych ekspertów przy Białym Domu w administracji Donalda Trumpa, a później również i Joe Bidena. Dr Fauci zapowiedział też, że zamierza skupić się na "dokonywaniu postępów w nauce i zdrowiu publicznym" i mentorowaniu kolejnemu pokoleniu naukowców.

Odejście Fauciego. Ziemkiewicz: Pojawia się refleksja, że daliśmy się wpędzić w histerię

Deklaracja dr. Fauciego jest głównym tematem dzisiejszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – To architekt światowej bitwy z pandemią koronawirusa. Wprawdzie nie on sam, ale Światowa Organizacja Zdrowia, lecz Fauci był tego twarzą. Zresztą to, jak zachowywały się USA, w znacznym stopniu wyznaczały kierunek innych państw. Pojawiły się pytania, czy ta rezygnacja oznacza zamknięcie chorej polityki zero COVID-19. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie widzimy coraz większe odejście od tego – mówił red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Pytanie, czy on odchodzi, żeby zastąpił go ktoś normalny i mógł nastąpić powrót do myślenia zdroworozsądkowego, czy przyjdzie jeszcze większy świr, który będzie dokręcać śrubę? Mamy wyraźnie dwie tendencje - z jednej strony tłumiona, niechętnie wpuszczona do mediów refleksja, że daliśmy się wpędzić w histerię i wycyckać. Z drugiej strony jest też szkoła, która jeszcze bardziej chce dokręcić śrubę – wskazywał Rafał Ziemkiewicz.

Pandemia COVID-19. Lisicki: Zachód przyjął totalitarny model Chin

Paweł Lisicki podsumował też światową walkę z pandemią COVID-19. – Mnie uderzyły dwie rzeczy. Źródłem myślenia totalitarnego były Chiny. Tam rzeczywiście uznano, że polityka zero COVID ma oznaczać totalną inwigilację i odcięcie człowieka od człowieka. Tym samym Chiny wprowadziły udoskonalony model totalitarny. Ten chiński model został jednak przyjęty przez sporą liczbę państw demokratycznych. Model chiński zakłada podległość środków przekazu. Niestety ten model zagrał też na Zachodzie. Rozpętanie histerii sprawiło, że media przestały odgrywać rolę kontrolera, ale stały się wehikułem nakręcającym panikę – wskazywał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Wszystkie totalitaryzmu potrzebują wielkiego celu. Hasło zlikwidowania wszelkich chorób to wspaniałe hasło. Wystarczająco kretyńskie i niemożliwe do zrealizowania – dodał Rafał Ziemkiewicz.

