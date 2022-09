Lisicki: Czarne chmury nad rządem. Ziemkiewicz: Pojawia się kwestia premiera

Europa przygotowuje się na nadchodzącą zimę. Wojna Rosji z Ukrainą oraz szantaż gazowy Kremla budzą poważne obawy, co do tego, czy Europie nie zabraknie ciepła i energii. Niepokój wzrasta także w Polsce. Aż 84,4 proc. Polaków obawia się wzrostu cen prądu, ogrzewania i ciepłej wody w najbliższych miesiącach. Ponadto, ponad 60 proc. Polaków dostrzega pogorszenie się sytuacji finansowej w kraju. Z kolei aż 91 proc. respondentów mówi o o zmianie struktury wydatków – czyli ograniczeniu dotychczasowego trybu życia.

Rosnący niepokój wśród Polaków to jeden z problemów, przed którymi stoi obecnie Zjednoczona Prawica. W najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz rozmawiali o pogarszających się nastrojach i perspektywach dla rządu.

Problemy Morawieckiego? Lisicki: Nastroje nigdy nie były aż tak złe

– Z miesiąca na miesiąc rośnie poziom nieufności do premiera Morawieckiego i są coraz bardziej krytyczne oceny pod adresem rządu. Moim zdaniem to zjawisko nowe, bo nigdy te wyniki nie były aż tak złe. To około 60 proc. w niektórych sondażach. Do tego ok. 60 proc. Polaków uważa, że pogorszyła się ich sytuacja finansowa – zauważył red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – Czekałbym na jakieś badania, choć są one trudne do wykonania, jaki jest poziom powiązania swojego pogorszenia sytuacji z wiarą w ewentualną zmianą na lepsze – powiedział Rafał Ziemkiewicz.

– To nie tylko sondaże partyjne, bo te są dosyć stabilne, ale np. te dotyczące poczucia bezpieczeństwa, przewidywania przyszłości itd. Wszystkie wskazują na to, że narasta pesymizm. To w oczywisty sposób będzie musiało się przełożyć na wybory polityczne. Jeden z sondaży pokazał np., że 55 proc. badanych chce przejścia Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę – powiedział Paweł Lisicki.

Z kolei Rafał Ziemkiewicz ocenił, że "to wcale nie są tak złe wyniki, jak się wydaje". – 25 proc. ankietowanych wskazało, że chce, by Jarosław Kaczyński był w polityce jak najdłużej. Wątpię, by którykolwiek z polityków miał tak duży twardy elektorat. Badania sympatii politycznych guzik znaczą, czego dowiódł już Jacek Kuroń, który zawsze bił rekordy popularności, a ostatecznie przegrał z kretesem wybory. Jarosław Kaczyński ma swoich zagorzałych fanów i wrogów i to się nie zmienia od lat – mówił Ziemkiewicz.

