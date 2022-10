Lisicki: Kto najbardziej nienawidzi Putina? Ziemkiewicz: Opozycja węszy maskirowkę

– Znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy świat wydaje się być zupełnie inny, niż twierdziliśmy. Gdy słucham ostatnich wypowiedzi przedstawicieli opozycji a propos tego co rząd robi w związku z wojną na Ukrainie, to człowiek dochodzi do zaskakującego wniosku, że rząd robi coś zupełnie innego, niż mówi, że robi, albo twierdzi, iż robi coś, czego nie robi. Natomiast opozycja już oznajmiła, że robiłaby to zupełnie inaczej – powiedział Paweł Lisicki w "Polsce Do Rzeczy".

Tym samym odniósł się do pomysłu wizyty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych tzw. kontroli poselskiej polityków Platformy Obywatelskiej – Dariusza Rosatiego, Pawła Kowala i Bartłomieja Sienkiewicza.

– Wydaje mi się, że przedstawiciele PO mieli zbadać, czy polskie MSZ wysłało do Niemiec notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych, ale także, czy polska dyplomacja na pewno potępiła aneksję części Ukrainy przez Rosję – zauważył redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy".

Lisicki: Trwa konkurencja, kto głośniej krzyczy, że nienawidzi Putina

– Każdy, kto jest naszym przeciwnikiem, jest faszystą – to już znamy. Teraz powstała teoria, że każdy, kto jest przeciwko integracji europejskiej, działa na rzecz Putina. To jest idiotyzm – mówił publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

– Trwa wyścig, konkurencja, kto głośniej krzyczy, że nienawidzi Putina – zaznaczył Lisicki

– Osią jest absurdalne twierdzenie, że Putin jest wrogiem Unii Europejskiej, więc każdy, kto jest przeciwko UE, jest przyjacielem i agentem Putina. Przy czym przecież Prawo i Sprawiedliwość nie jest przeciwnikiem Unii, tylko zwolennikiem dawnej Unii, a więc nie chce zmiany poza traktatami, która się dokonuje w UE – powiedział Ziemkiewicz.

