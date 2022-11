Lisicki: Weto to kapiszon? A co jest nabojem? Ziemkiewicz: Kto doradza prezesowi ws. UE?

W poniedziałek nowym przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego został wybrany prof. Marek Gzik z Platformy Obywatelskiej. We wcześniejszym głosowaniu radni sejmiku odwołali dotychczasowego przewodniczącego – Jana Kawuloka. Szereg zmian to konsekwencje decyzji marszałka Jakuba Chełstowskiego, który zdecydował się porzucić szeregi partii PiS i przejść do opozycji. Jak stwierdził, powodem jego politycznej wolty była m.in. kwestia polityki wobec Unii Europejskiej. – Ta antyunijna polityka mi nie odpowiada – stwierdził Chełstowski mówiąc o polityce rządu.

Zmiana władzy na Śląsku

Wolta Jakuba Chełstowskiego to jeden z tematów dzisiejszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – Czy to jest tak, że należy to traktować, jak ucieczkę z tonącego okrętu, czy też to wewnętrzna rozróba na Śląsku? Często tak bywa, że ktoś się z kimś pokłócił i w ramach zemsty dzieją się takie rzeczy – zastanawiał się Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– Generalnie sejmik służy do podziału ogromnych pieniędzy. Ma wiele lukratywnych stanowisk i to wszystko generalnie służy politycznej korupcji. Mówimy o grubych pieniądzach. Na moje oko mamy do czynienia z sytuacją, w której marszałek Chełstowski twierdzi, że antyunijna polityka PiS mu nie odpowiada. Pan Chełstowski stwierdził, że woli być tam, gdzie te pieniądze są, niż tam, gdzie ich nie ma. Tak to odczytuję – oceniał z kolei Rafał Ziemkiewicz. – W kategoriach polityczny to spory prztyczek i pokazanie, że ktoś wiąże swoją przyszłość polityczną z opozycją a nie z PiS – zauważył Lisicki.

Co z KPO? Lisicki: Weto kapiszonem?

Niedawno europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saryusz-Wolski tłumaczył, w rozmowie z mediami, że Polska powinna zdecydować się na bardziej konfrontacyjną politykę wobec Brukseli. – Czas na korektę kursu, którą kiedyś nazwałem "wywróceniem stolika". Bruksela rozumie jedynie język siły, dialog jej nie interesuje. Trzeba skończyć z naiwną wiarą, że przekonamy ich do czegokolwiek, jeśli oni mają cele, które nie mają żadnych związków z praworządnością – podkreślił. Europoseł opublikował też siedmiopunktowy plan działań "w walce z unijnym bezprawiem wobec Polski", który między innymi zakładał opuszczenie Funduszu Odbudowy.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do tego pomysłu, podkreślił, że jego ugrupowanie prowadzi twardą politykę wobec UE, "ale jednocześnie politykę realistyczną".– Jeśli chodzi o te punkty (dot. polityki wobec UE - red.), które on tam określił to szanowni państwo, żeby wygrać taką ostrą walkę to trzeba kul, to przenośnia. A to są, niestety proszę państwa, kapiszony – powiedział.

Paweł Lisicki przypomniał, że w "Polsce Do Rzeczy" omawiano już propozycję Jacka Saryusz-Wolskiego, który wskazywał, że trzeba zawetować podatki, które UE chce wprowadzić. – Według niego trzeba przyprzeć UE do ściany. Tymczasem był wywiad Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że te weta to kapiszony, a my potrzebujemy naboi i broni. Jak to jest kapiszon, to co jest tą bronią? – pytał red. naczelny "Do Rzeczy". – Weto, o którym mówi się, że to bomba atomowa w negocjacjach. Nie używaliśmy go, bo byłoby to nieuprzejme. Zastanawiam się, kto ma ucho prezesa PiS w tej sprawie. Trudno mi znaleźć w PiS kogoś, kto się lepiej zna na UE, niż Jacek Saryusz-Wolski. Oczywiście ma jedną wadę, że był w PO, choć się nawrócił, gdy był potrzebny. Pytanie, czy Jacek Saryusz-Wolski zyskał na tyle zaufanie, że prezes ceni jego wiedzę – ocenił Ziemkiewicz.

