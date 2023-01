Lisicki: Benedykt XVI przeszkadzał globalistom. Ziemkiewicz: Teraz rewolucja przyspieszy

Na Placu św. Piotra w Watykanie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe papieża-seniora Benedykta XVI. Liturgii przewodniczył papież Franciszek. Papież senior Bendykt XVI zmarł 31 grudnia o godz. 9.34 w klasztoru Mater Ecclesiae. Miejsce to papież-senior wybrał na swoją siedzibę po zrzeczeniu się posługi Piotrowej w 2013 roku.

Do Watykanu udali się m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, abp Wojciech Polak oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Państwo polskie reprezentowali prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Ponadto w pogrzebie Benedykta XVI wzięli udział m.in. metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, kard. Stanisław Dziwisz i krakowski biskup pomocniczy Jan Zając. Do Watykanu udali się też metropolita częstochowski abp Wacław Depo, metropolita gdański abp Tadeusz Wojda i biskup pomocniczy Piotr Przyborek, koadiutor archidiecezji katowickiej abp Adrian Galbas, metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, ordynariusz diecezji zielonogórsko gorzowskiej bp Tadeusz Lityński, biskup opolski Andrzej Czaja, biskup siedlecki Kazimierz Gurda i tarnowski biskup pomocniczy Artur Ważny.

Przewodniczący Episkopatu poinformował, że 7 stycznia o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, z udziałem polskiego episkopatu, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

Śmierć Benedykta XVI. Lisicki: To symbol

Dzisiejszy odcinek "Polski Do Rzeczy" poświęcony jest Benedyktowi XVI. – Wielu twierdzi, że wraz ze śmiercią papieża, a wcześniej z abdykacją, zakończyła się pewna epoka, zaś w ciągu tych kilku lat niezwykle zmienił się Kościół. Najkrócej rzecz ujmując, według tych ocen, Kościół stał się jedną z instytucji napędzających ideę światowego globalizmu, nowego resetu, a papież Franciszek odchodząc od tego, co wyróżniało Benedykta XVI stał się jednym z liderów tej nowej wizji człowieka, który ma powstać. Najbardziej jaskrawym przykładem jest polityka klimatyczna, walka z nierównościami itd. Rzeczywiście śmierć Benedykta XVI i jego pogrzeb jest pewnym symbolem – mówił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– Jest symbolem. Ta zmiana ma też prosty instytucjonalny wyraz. Franciszek zrobił coś, czego żaden inny papież się nie odważył a mianowicie przestał się liczyć z tradycją, układami personalnymi przy rozdawaniu nominacji kardynalskich. Do tej pory było to jednak szanowane. W tej chwili możemy być pewni, że kolejne konklawe będzie zdominowane przez ludzi, których Franciszek wybrał jako bliskich ideowych. Modernizm tryumfuje i być może mamy powtórkę ze smutnych czasów – ocenił Rafał Ziemkiewicz, publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

