Ziemkiewicz: Bruksela i tak nie da pieniędzy. Lisicki: Poczekają na zwycięstwo opozycji

Nie cichną komentarze związane z działaniami PiS, zmierzającymi do przyjęcia nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma pozwolić na wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. W piątek Sejm przyjął projekt, który teraz trafi do Senatu.

W Sejmie projekt poparło 198 parlamentarzystów PiS, dwóch z koła PS, a także trzech niezrzeszonych. Głosy przeciwko ustawie oddało 22 posłów Solidarnej Polski, 11 posłów Konfederacji, dwóch parlamentarzystów KO, sześciu Lewicy, siedmiu Polski 2050, jeden poseł z koła Kukiz’15, dwóch członków koła PPS oraz jeden poseł PiS.

Sprawę skomentował w rozmowie z PAP np. rzecznik SN Aleksander Stępkowski. – Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jest na wielu poziomach niezgodna z konstytucją i pozwala na osiągnięcie skutków, które starano się uzyskać niekonstytucyjną uchwałą zdekompletowanych trzech izb SN w styczniu 2020 r. - powiedział. Jak dodał "nikt nie stara się ukryć, że na kształt tej nowelizacji zasadniczy wpływ miała Komisja Europejska".

Nowelizacja ustawy o SN. Ziemkiewicz i Lisicki komentują

O nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym rozmawiali w najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Ten potwór się przedarł i niezależnie od tego, z jakiej strony się na niego spojrzy, to nic się nie zgadza – ocenił red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – Ustawa służy do tego, żeby zanieść do KE i powiedzieć "macie i dejcie siana" – kpił Ziemkiewicz.

W programie poruszono rozmawiano także m.in. o:

Losie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

Sytuacji wewnątrz opozycji

Krajowym Planie Odbudowie oraz postawie Brukseli



