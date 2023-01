Lisicki: W Davos wystarczyłaby Greta Thunberg. Ziemkiewicz: Globalna futurologia dla ubogich

W szwajcarskim Davos trwa 53. Światowe Forum Ekonomiczne. W konferencji uczestniczą także przedstawiciele z Polski, między innymi prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W trakcie wydarzenia wiele rozmów dotyczy wojny rosyjsko-ukraińskiej. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos jest spotkaniem prezesów najbogatszych światowych korporacji, przywódców politycznych oraz wybranych intelektualistów i dziennikarzy.

Organizatorzy zaprezentowali najważniejsze wnioski z prognoz głównych ekonomistów. Większość spodziewa się globalnej recesji w 2023 r., widzi, że napięcia geopolityczne nadal kształtują światową gospodarkę i przewiduje dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych i Europie. – Przywódcy muszą spojrzeć poza dzisiejsze kryzysy, aby zainwestować w innowacje w zakresie żywności i energii, edukację i rozwój umiejętności oraz w tworzące miejsca pracy rynki o wysokim potencjale jutra. Nie ma czasu do stracenia – powiedziała Saadia Zahidi, dyrektor zarządzająca Światowego Forum Ekonomicznego.

Forum Ekonomiczne w Davos. Ziemkiewicz: Tak wyglądały narady partii



53. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos oraz wydarzenia mu towarzyszące są jednym z tematów dzisiejszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – Obaj sięgamy pamięcią w czerwone laty i dokładnie tak wyglądały narady na Plenum. Partia się zbierała i zastanawiała, jakie są największe wyzwania. Tu mamy chyba ten sam mechanizm – ocenił Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy". – Siedzą, ględzą, a biedny człowiek myśli, że świat upadnie – stwierdził Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

