Lisicki: Będziemy jeść mąkę z robaków. Ziemkiewicz: Skoro nie ma Planety B…

Unia Europejska sugeruje, że nadszedł czas na wprowadzenie jedzenia owadów do diety, co rzekomo ma mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie, ale także na "ratowanie planety". Niedawno Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie mąki z domowych świerszczy w produkcji żywności. W Unii Europejskiej dopuszczone będą produkty oparte na sproszkowanych owadach Acheta domesticus. Mąka z świerszczy ma być dodawana do takich produktów jak pieczywo pełnoziarniste, batony, ciastka, herbatniki, przetwory mięsne i zupy. Wkrótce do obrotu na rynku unijnym zostaną wprowadzone również larwy pleśniakowca lśniącego w formie mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej.

Tymczasem rozmaite media usiłują już oswajać społeczeństwo z kuriozalną koncepcją. Kwestia mąki ze świerszczy pojawiła się między innymi w programie "Dzień Dobry TVN". Prowadzący postanowili skonsumować promowany rarytas, ale jak się okazało nie przypadł im on do gustu.

– Może oni jeszcze popracują nad tą mąką – powiedziała zmieszana Małgorzata Ohme. – Powinni długo pracować nad tą mąką, ponieważ trudno z tej mąki cokolwiek wypracować – skomentował kucharz Andrzej. – Jakbym jadła błoto z cukrem – oceniła Ohme.

Mąka ze świerszczy. Lisicki: Kto to w ogóle chce?

O mące ze świerszczy dyskutowali w najnowszym odcinku "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Kiedy przeczytałem tę informację, to zacząłem się zastanawiać, kto normalny chce jeść mąkę z robaków. Nagle się okazuje, że UE dopuszcza ją do normalnego obrotu i ta mąka, nawet w TVN, została uznana za jakąś kompletną breję – zastanawiał się red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – E, to się jakoś wytłumaczy. Nie mamy Planety B i trzeba to żreć. Koniec, kropka. To wystarczający powód. Jak nie będzie nic innego, to ludzie zjedzą – ironizował Rafał Ziemkiewicz. – Idą takie czasy, że może się okazać, że mąka będzie rarytasem, ale nie dlatego, że będzie wojna, tylko dlatego, iż zostanie zakazana – dodawał Ziemkiewicz.

