Lisicki: Tusk wszystkich pisowców powsadza. Ziemkiewicz: Do spółki z Lisem i Giertychem uratuje demokrację

Donald Tusk był w czwartek wieczorem gościem programu "Fakty po faktach", gdzie odniósł się do wypowiedzi ministra edukacji i nauki nt. "Willi Plus".

– Czarnek powiedział, że "Willa Plus" to świetnie przeprowadzony program (...) A ja chcę powiedzieć, że "Cela Plus" będzie programem jeszcze lepiej przygotowanym dla tych wszystkich, którzy w sposób tak bezprzykładny i tak świetnie zorganizowany, jeśli chodzi o pieniądze, zbudowali ten system dojenia państwa – mówił Tusk.

Lisicki: Tusk wszystkich pisowców powsadza

Rafał Ziemkiewicz zwrócił uwagę, że opozycja działa w cyklu "maniakalno-depresyjnym" - raz jest na fali wznoszącej, przekonana, że wybory zostały już wygrane, innym razem wręcz na odwrót – że wybory będą sfałszowane i PiSu nie da się pokonać. – Teraz jest faza euforyczna: już wygrywają, dzielą stanowiska i zastanawiają się, kogo wykluczyć z tych koalicji – mówił publicysta.

– Ale rozumiem, że wszyscy zastanawiają się przede wszystkim, jak zrealizować program "cela plus", no bo to ich wszystkich łączy. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że pod tym względem opozycja jest zjednoczona – stwierdził z kolei Paweł Lisicki.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" ocenia, że główny dylemat opozycji dotyczy tego, ilu pisowców wsadzić do więzienia. – Jest jeszcze ciężka praca intelektualna dotycząca tego, jak zdelegalizować PiS i "zdezintegrować" elektorat – dodał.

