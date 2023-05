Lisicki: Fanatycy zielonej Apokalipsy w akcji. Ziemkiewicz: Fit for 55 – plan na miarę Stalina

W kwietniu Parlament Europejski przyjął kolejne elementy radyklanego pakietu "Fit for 55", który przewiduje m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych w obszarze Unii Europejskiej o 55 proc. do roku 2030 porównaniu z poziomem w 1990 roku. Do 2050 roku Europa miałaby być zeroemisyjna.

Sektory już objęte systemem mają do 2030 roku obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62 proc. w porównaniu z poziomem w roku 2005". Europarlament przegłosował przepisy rozszerzające unijny system handlu emisjami (ETS) na budynki mieszkalne i transport.

Ziemkiewicz: Fit for 55 na miarę Stalina

– Warstwa zewnętrzna jest taka, że budujemy zieloną Europę, będzie dobrze – zdrowo, pięknie, wspaniale. Ale jak się wczytać w szczegóły, to może oznaczać bardzo prawdopodobne radyklane zubożenie polskiego społeczeństwa. Co najgorsze, to przeszło już przez wszystkie możliwe instancje w UE – przypomniał Paweł Lisicki.

Rafał Ziemkiewicz powtórzył swoją opinię, że kończy się Unia Europejska jaką znamy. – Trudno to wytłumaczyć, bo trudno to zrozumieć. Rzecz jest niewiarygodnie idiotyczna (…) skojarzenie, które się narzuca to była wielka industrializacja Rosji przez Stalina. U nas robiona przez Hilarego Minca, ale to było powtórzenie – powiedział Rafał Ziemkiewicz.

– To jest wielki plan zmuszenia państw europejskich do kompletnego zlikwidowania obecnego przemysłu i wybudowania zupełnie innego – zwrócił uwagę Ziemkiewicz, dodając, że u komunistów była to swego rodzaju próba rozwoju – pójścia wprzód, a UE forsuje inny, rzekomo bardziej przyjazny dla planety przemysł, zamiast dotychczasowego. Ziemkiewicz przywołał wyliczenia Panelu Klimatycznego przy ONZ, które już wielokrotnie nie sprawdziły się w rzeczywistości.

– Problem z opinią publiczną polega na tym, że ludzie, słysząc Fit for 55, nie potrafią sobie przełożyć, jak oni mają się do tego – powiedział Paweł Lisicki. Redaktor naczelny Do Rzeczy przytoczył dane m.in. z portalu energetyka24 oraz wywiadu z prof. Stevenem Kooninem dotyczące gigantycznych wzrostów cen wynikających z realizacji agendy klimatycznej Unii Europejskiej. – Mamy do czynienia z totalną manipulacją – mówił Lisicki, przypominając, że przecież kraje azjatyckie emitują coraz więcej, bo chcą rosnąć gospodarczo.

– Narzędzia Fit for 55 w ogromnym stopniu polegają na wyprowadzeniu emisji z Europy, gdzie indziej – powiedział Ziemkiewicz.

Powrót do Gomułki?

W dalszej części programu publicyści mówili m.in. o polityce Unii Europejskiej wobec Polski.

– Państwa tłumią państwa mniejsze i uniemożliwiają im rozwój. Na tym teraz polega polityka unijna wobec Polski, że my, po tym, jak się wyzwoliliśmy z komunizmu i przez 30 lat zdołaliśmy osiągnąć to, że żyjemy jako tako, możemy jeździć za granicę, latać na wakacje i ogólnie stan życia się podniósł, to teraz ten poziom życia ma wrócić do czasów Gomułki – powiedział Rafał Ziemkiewicz.

