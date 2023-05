Ziemkiewicz: A co kiedy opozycja totalna wygra? Lisicki: Będzie władza totalna

Tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się jesienią. Kiedy dokładnie, zdecyduje prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa ma do wyboru kilka terminów. Według doniesień medialnych, najbardziej prawdopodobne to 15 lub 22 października.

Część opozycji już teraz twierdzi, że wybory nie będą uczciwe, niektórzy przeciwnicy PiS wprost mówią, że boją się fałszerstw wyborczych. "Rzeczpospolita" przeprowadziła nawet sondaż, w którym pytała Polaków, czy ich zdaniem wybory będą uczciwe.

Lisicki: Opozycja opanowana przez histeryków

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki oraz Rafał Ziemkiewicz rozmawiają o kondycji opozycji.

– To, co się dzieje w opozycji, to jest coś niewiarygodnego. Jednak w czasach swej potęgi Platforma wręcz słynęła, że ma taki świetny pijar. To co się dzieje w tej chwili, to jakby wzięli za pijarowca kogoś z PiS – mówił Rafał Ziemkiewicz.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki stwierdził, że PO jest "całkowicie opanowana przez histeryków", którzy pojawiają się w przestrzeni publicznej, byle tylko zademonstrować swoją nienawiść do PiS.

– W PO nikt nie panuje nad przekazem, a z drugiej strony rządzą tym jakieś TVN-y, które ustaliły, że PO idzie z hasłem "precz z Janem Pawłem II". Druga sprawa to przeprosić Żydów z Holokaust i do tego pani Ochojska. Jeszcze zaprosić Frasyniuka. Kto tych wariatów tam wpuszcza? Po stronie pisowskiej się chowa takich wariatów – mówił Rafał Ziemkiewicz.

Nadchodzi "władza totalna"?

Dyskutując o chaosie w sądownictwie Ziemkiewicz wskazał, że sporą winę ponoszą nie tylko rządzący, którzy "chodzą na skróty", ale również opozycja, która uznała, że dla korzyści partyjnych nie będzie dyskutować z PiS o żadnej możliwości naprawy sytuacji w sądach.

– Oni nie próbowali nawet zrozumieć, że nie tędy droga, że nie można nieustannie rewolucjonizować mas, tylko trzeba zacząć od siebie i poszukać słabości u siebie i PiS, aby mieć jakieś argumenty polityczne. Zamiast tego jest ciągłe darcia ryja i krzyczenie "my was nienawidzimy" – stwierdził Paweł Lisicki.

– To jest rozbijanie państwa, gdzie tylko można. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy... ta zasada, że jak czegoś nie kontrolujemy, to wysadzamy w powietrze. Grzegorzowi Schetynie niewiele się udało, ale świetnie określił formułę opozycji, jako opozycję totalną – ocenił Ziemkiewicz. – To teraz, po ewentualnym zwycięstwie w wyborach, opozycja będzie rządem totalnym – dodał Lisicki.

Poniżej zwiastun 188. odcinka programu "Polska Do Rzeczy". Całość dla zalogowanych użytkowników.