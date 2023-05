Lisicki: Przełom. Polacy wreszcie zaczęli się bać Unii. Ziemkiewicz: Zdrowy rozum dociera powoli

Z niedawnego sondażu CBOS wynika, że 45 proc. respondentów uważa, iż członkostwo w Unii Europejskiej ogranicza suwerenność Polski. To więcej o 12 pkt. proc. niż w poprzednim badaniem z 2022 roku. Przeciwnego zdania jest 44 proc. badanych.

– Wreszcie rozumiem, dlaczego premier Morawiecki niedawno stwierdził, że nigdy nie zgadzał się na Fit for 55. Nie jest to zbyt daleko idące domniemanie, że politycy zmieniają zdanie zgodnie z tym co widzą w sondażach – komentuje Rafał Ziemkiewicz w rozmowie z Pawłem Lisickim w programie "Polska Do Rzeczy".

Z cytowanego sondażu wynika, że po raz pierwszy w historii liczba osób obawiających się utraty suwerenności jest większa niż tych, którzy takich obaw nie podzielają. – Do ludzi zaczęła docierać ta historia, która się dzieje na naszych oczach – komentował naczelny "Do Rzeczy".

Polacy zaczęli bać się Unii

Rafał Ziemkiewicz zwrócił uwagę, że coraz więcej ludzi orientuje się, że kierunek, w którym zmierza obecna Unia, im się nie opłaca.

– Wydawało się, że wielką przewagą systemu kapitalistycznego, świata Zachodu nad systemem komunistycznym jest prawo własności, które w pewnym sensie było święte. A teraz jesteś właścicielem domu i nagle się okazuje, że musisz spełnić całą masę wymogów, bo utracisz ten dom. To jest tak daleka ingerencja, że nikt nie przypuszczał, że to pójdzie w tę stronę – mówił Paweł Lisicki.

Rafał Ziemkiewicz dodał natomiast, że Europa niepostrzeżenie straciła w oczach Polaków szacunek. – Minął zachwyt naszego pokolenia, które nie obcowało z Zachodem. Był to też inny Zachód niż dzisiaj. Teraz z jeden strony masz te idiotyzmy ideologiczne, z drugiej nasz szacunek wynikał z tego, że oni są bogatsi – wskazał dziennikarz.

Paweł Lisicki podkreślił natomiast, że zachwyt Polaków brał się z tego, że państwa zachodnie stały na wyższym poziomie cywilizacyjnym - były czyste, lepiej zarządzane niż polskie metropolie. – Teraz, jak jedziesz do tych zachodnich miast, to masz całe regiony, które wyglądają jak slumsy. Nie dość, że jest brudno, to masz tam tabuny imigrantów. To jest Europa, czy jakiś trzeci świat? – mówił.

Poniżej zwiastun 190. odcinka programu "Polska Do Rzeczy". Całość wyłącznie dla Subskrybentów.