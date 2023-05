Po wywiadzie Ziobro dla "Do Rzeczy". Czy rodzi się nowy podział polityczny? Komentują Lisicki i Ziemkiewicz

Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lisicki w programie "Polska Do Rzeczy"

W Polsce zaczyna się kształtować zupełnie inny podział polityczny, niż ten, który dominował do tej pory – ocenił redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w programie "Polska Do Rzeczy".

Trwa kryzys wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Po wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy", w którym minister sprawiedliwości, prokurator generalny i prezes Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro skrytykował część działań premiera Mateusza Morawieckiego, odbywa się wymiana uwag między politykami. – Część swojego dzieciństwa spędziłem na wsi i tam rolnicy nauczyli mnie takiego starego, polskiego przysłowia: "krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje". Za każdym razem, kiedy słucham czy czytam słowa ministra sprawiedliwości (...), przypomina mi się trafność tego przysłowia – stwierdził szef rządu. – Proponuję panu premierowi merytoryczną, bardzo poważną debatę o tym, jak odejść od tych narzuconych przez UE zobowiązań z 2020 r. Będziemy go w tym popierać. Zajmijmy się nie tyle krowami, tylko portfelami Polaków, by nie musieli płacić 2 bln złotych dodatkowych kosztów – odpowiedział minister sprawiedliwości. Ziobro kontra Morawiecki. Lisicki i Ziemkiewicz komentują W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz rozmawiali o napięciach na linii Ziobro – Morawiecki. – Jak zwykle po takim wywiadzie, jak ten ze Zbigniewem Ziobro, jest cała masa reakcji i komentarzy. Pan premier powiedział, że "krowa, która głośno ryczy, mało mleka daje". Rozumiem, że chodzi o to, że Zbigniew Ziobro krytykuje, a sam niewiele zdziałał, jeżeli chodzi o reformę sądownictwa. Natomiast Ziobro odciął się od tego i stwierdził, że jest gotowy do merytorycznej dyskusji – zauważył redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – Z jednej strony – można patrzeć na ten spór w PiS-ie jako na rzecz horrendalną, że formacja rządząca żre się między sobą. Ale kto ma się żreć, jeżeli opozycja, poza Konfederacją, która podejmuje jakieś merytoryczne tematy, jest tak głupia? – zastanawiał się publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. – W Polsce w tym momencie zaczyna się kształtować zupełnie inny podział polityczny, niż ten, który dominował do tej pory, to znaczy, podział dotyczący stosunku wobec Unii Europejskiej i Brukseli – stwierdził Paweł Lisicki. Poniżej zwiastun 192. odcinka programu "Polska Do Rzeczy". Całość wyłącznie dla Subskrybentów.