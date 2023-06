"Polska Do Rzeczy" na żywo! Lisicki: Herezja polexitu. Ziemkiewicz: Trzeba mieć odwagę myślenia

Wielu polityków Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni przyjęło narrację, że Polska jest obecnie prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy ku polexitowi.

W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata nt. rzekomych zagrożeń dla demokracji w Polsce. Minister ds. stosunków europejskich Jessika Roswall w imieniu szwedzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej stwierdziła, że wojna Rosji przeciw Ukrainie "wyraźnie pokazuje, że musimy bronić zasad demokracji jako wyraźnej alternatywy dla autorytarnych państw, które naruszają prawo międzynarodowe i prawa człowieka".

Natomiast komisarz UE ds. praworządności Didier Reynders pozytywnie odniósł się do wspólnego apelu pięciu głównych frakcji PE o pełnowymiarową misję obserwacyjną Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) na jesienne wybory parlamentarne w Polsce.

Ziemkiewicz: UE jest szalonym mechanizmem

– Mamy do czynienia z kompletnym oderwaniem od rzeczywistości urzędników z Brukseli, którzy mają swoje ideologiczne cele i rozliczani są przez jakieś wąskie kręgi, które tak samo nie mają żadnego kontaktu z rzeczywistością. Stąd brną w takie rzeczy, które na szczęście odbierają im skuteczność. Powrócił temat relokacji migrantów. Z punktu widzenia Brukseli to jest dokładnie przeciwskuteczne z całą akcją czołgania polskiego rządu, aby zmusić Polaków do wyboru rządu prounijnego – powiedział Rafał Ziemkiewicz w programie "Polska Do Rzeczy".

– Unia Europejska jest szalonym mechanizmem, który wypadł z pierwotnych założeń, ale rozpaczliwie próbuje cały czas spełniać ideologiczne postulaty, np.: więcej imigrantów – stwierdził publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

– Jeżeli wyobrażamy sobie przyszłość poza Unią, to musimy później wprowadzić projekt odejścia od polityki europejskiej w życie – zauważył redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – W kategoriach ideologicznych Unię Europejską nakręcają dwa tematy – LGBT oraz klimatyzm – zaznaczył.

