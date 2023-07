Lisicki: Marsz miliona? Tusk chyba zgłupiał. Ziemkiewicz: Uwierzył pani Joannie

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział organizację "marszu miliona serc". Polityk nie krył, że upatruje w tym "pewnego zwycięstwa" w wyborach. – W imieniu wszystkich naszych dzieci, żon, mężów, sióstr, braci, bez wyjątku każdy ma bardzo poważny powód, żeby stanąć do tej konfrontacji ze złem, bo to naprawdę czyste zło. 1 października zorganizujemy "marsz miliona serc". Jeśli pół miliona ludzi dało nadzieję, to ten milion w Warszawie 1 października da już naprawdę pewne zwycięstwo – powiedział.

Tym samym były premier odniósł się do sprawy pani Joanny z Krakowa, której historia została opisana przez "Fakty" TVN. Jak wynika z wersji dziennikarzy, kobieta, która miała przerwać ciążę, była w szpitalu przesłuchiwana przez policję. Po materiale na służby spadła fala krytyki. Jednak policja przedstawiła inną wersję wydarzeń, prostując informacje podawane przez TVN. Komenda Główna Policji przekazała, że interwencja funkcjonariuszy nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia.

– Jest rzeczą niezwykle ważną, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że jesienne wybory będą decydowały o tym, jaką Polska stanie się w październiku. Nie trzeba dużej wyobraźni. Wystarczy przeczytać to, co przygotowali w projektach – zarówno PiS, jak i Konfederacja. Chodzi o życie każdego i każdej z nas. W domu, w szkole, w sypialni, w kościele – mówił w jednym z wystąpień lider PO.

Lisicki: Donald Tusk zgłupiał na starość

– Donald Tusk tak się podekscytował sukcesem marszu 4 czerwca, że postanowił to powtórzyć, ale teraz już idzie na milion – będzie to "milion serc" – zauważył redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy".

– Zastanawiam się, czy nie ma to związku z faktem, że Unia Europejska nam zarzuca, iż za mały jest stopień recyklingu odpadów w kraju. Donald Tusk po prostu postanowił pomóc, robiąc kampanię wyborczą z recyklingu – oznajmił Rafał A. Ziemkiewicz. – Mam wrażenie, że to jest wszystko totalnym recyklingiem – podkreślił publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

– Moim zdaniem Donald Tusk zgłupiał na starość – stwierdził Paweł Lisicki.

