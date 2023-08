"Herezja symetryzmu". Lisicki z Ziemkiewiczem przewidzieli to dwa tygodnie temu

Od kilku dni głośno jest o aferze wokół Campusu Polska. Jeden z zaplanowanych paneli miał poprowadzić Marcin Meller. Miała to być dyskusja symetrystów z udziałem Dominiki Sitnickiej, Grzegorza Sroczyńskiego i Jana Wróbla. Meller poinformował jednak na Facebooku, że do żadnej dyskusji nie dojdzie.

"Zadzwonili do mnie organizatorzy Campusu z pytaniem czy mogę poprowadzić panel bez Grzegorza Sroczyńskiego. Odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. W związku z czym usłyszałem, że zaproszenie zostaje wycofane" – napisał Meller w mediach społecznościowych. Campus Polska wydał specjalne oświadczenie, w którym podkreślono, że dialog jest fundamentem cyklicznej imprezy.

Wobec takich kroków, w wydarzeniu nie wezmą udziału aktywiści klimatyczni z grupy Wschód, dziennikarz Maciej Orłoś, a także historyk i dziennikarz OKO.press Adam Leszczyński.

Jednocześnie symetryści są ostro krytykowani przez zwolenników Platformy Obywatelskiej za rzekome wspieranie Prawa i Sprawiedliwości. Przykładowo były muzyk Zbigniew Hołdys symetryści to "współczesna wersja szmalcowników".

Lisicki: Herezja symetryzmu podnosi głowę

O tym, że symetryści narażą się radykalnym zwolennikom Donalda Tuska mówili już dwa tygodnie temu Paweł Lisicki oraz Rafał Ziemkiewicz w programie "Polska Do Rzeczy".

– Pojawiła się książka panów Władyki i Janickiego o symetrystach, w której przedstawiono, jaka to jest potworna, podstępna forma działania. To są ci, którzy rzekomo są pomiędzy i PiS oraz Antypis, ale w rzeczywistości tępią tępienie PiS, ponieważ pokazują, że PiS to nie jest faszyzm, a kaczyzm to nie to samo co nazizm. Straszni ludzie – drwił Paweł Lisicki, red. nacz. "Do Rzeczy".

– Mnożą się symetryści. Oni sieją defetyzm. Nie wystarczy mieć słuszne poglądy, ale też widzieć drogę do realizacji tych poglądów zgodną z linią partii. A linią partii jest Tusk. Czekam, kiedy symetrystą zostanie Roman Giertych – ironizował z kolei Rafał Ziemkiewicz.

Poniżej zwiastun 215. odc. programu "Polska Do Rzeczy". Przypominamy też, że całe nagranie jest dostępne dla Subskrybentów.