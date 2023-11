Lisicki: UE ograbi nas z niepodległości. Ziemkiewicz: Czas na budowę od początku

Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFEC) przyjęła w październiku sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów – o Unii Europejskiej oraz o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Główne propozycje to eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE - w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności (art.3 TFUE), a także znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych (art.4), które obejmowałyby osiem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację. Dokument przewiduje też uproszczenie procedury zawieszania w prawach członka tych państw, które naruszą "wartości unijne", takie jak "praworządność", "demokracja", "wolność", "prawa człowieka", czy "równość". Projektem zajmie się teraz Parlament Europejski, który będzie nad nim głosował w listopadzie.

Zamach na suwerenność. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentują projekt zmian unijnych traktów oraz nadchodzący Marsz Niepodległości. – Pojutrze 11 listopada, Marsz Niepodległości, do którego zachęcamy – wskazywał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Postawiłem taką tezę w zaproszeniu na Marsz i ku mojemu zaskoczeniu, bo ona jest dosyć oczywista, zrobiła duże zasięgi. Powiedziałem jasno i wyraźnie, że od upadku Związku Sowieckiego polska suwerenność nie była tak zagrożona i kwestionowana, jak w tej chwili – mówił Rafał Ziemkiewicz. – To tak oczywiste, a ludzie się tym pasjonują w szczególny sposób – dziwił się Paweł Lisicki.

– Jeżeli mamy projekt w komisji PE, który być może niedługo zostanie przegłosowany w PE, to czymże jest ten projekt? To projekt budowy państwa europejskiego, w którym Polska traci wszystkie kompetencje suwerennego państwa – dodawał Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy". – To też jest bardzo chytrze zrobione. Zaraz zobaczymy szereg mediów, które będą mówiły, że to przecież nieprawda i prawica szaleje, bo chodzi "tylko" o środowisko, "tylko" o opiekę zdrowotną, "tylko" o sprawy zagraniczne itd. Jaka niepodległość? O czym my w ogóle mówimy? – kpił Paweł Lisicki.

