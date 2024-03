Lisicki: PiS się srożył, a to Bodnar wysyła służby. Ziemkiewicz: Tusk pręży muskuły

We wtorek rano Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Prokuraturą Krajową przeprowadziła przeszukanie w domu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Funkcjonariusze ABW weszli również do mieszkań posłów: Marcina Romanowskiego, Dariusza Mateckiego oraz Michała Wosia. Akcja służb ma związek z działaniami prokuratury w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że przy wydatkowaniu środków z Funduszu doszło do nieprawidłowości.

"Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju. Czynności nadal trwają. Ich celem jest zabezpieczanie dowodów, w tym między innymi dokumentacji dotyczącej FS"– podała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Zbigniew Ziobro poinformował, że nikt nie utrudniał czynności prokuratury. Jak podkreślił, nie było żadnej próby kontaktu w związku z planami przeszukania jego domu.

Przeszukania ABW. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz odnieśli się do dzisiejszych działań ABW. – Od rana spływały informacje, że służby wtargnęły do domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który obecnie leży w ciężkim stanie w szpitalu oraz do kilku innych posłów. Potem się okazało, że służby pojawiły się też w innych miejscach. Wszystko to wygląda o tyle szokujące, że w Polsce tego typu działania na taką skalę wobec polityków opozycji się nie zdarzały – ocenił red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Nie, to już jest czysta bandyterka i to kolejna. Bezkarność rozzuchwala. TVP została przejęta po bandycku, Prokuratura Krajowa również. Posłowie PiS niedawno stwierdzili, że będą jednak chodzić do tej nielegalnie przejętej TVP, więc można powiedzieć, że się udało. Mamy wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, a teraz mamy włamanie do Zbigniewa Ziobro. Wszystko tutaj jest bezprawiem – stwierdził Rafał Ziemkiewicz.

