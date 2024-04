Lisicki: Netanjahu szuka wojny. Ziemkiewicz: Amerykanie mają coraz bardziej dość

W nocy z 13 na 14 kwietnia Iran wystrzelił w kierunku Izraela kilkaset dronów i rakiet. Atak nie miał jednak tak dramatycznych konsekwencji, jak można było podejrzewać. Większość z nich udało się bowiem strącić siłom Izraela, Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Jordanii.

Choć prezydent USA Joe Biden stanowczo oświadczył, iż jest przeciwny jakiemukolwiek odwetowi na Iran i zapowiedział, że jego kraj nie weźmie udziału w ewentualnym kontruderzeniu, wszystko wskazuje na to, że Tel Awiw nie odpuści. Tak przynajmniej wynika z poniedziałkowej wypowiedzi szefa sztabu izraelskiej armii, który jasno zadeklarował: irański atak rakietowy i dronowy na Izrael "spotka się z odpowiedzią".

Według wcześniejszych ustaleń mediów, Biały Dom ma się obawia, że izraelski kontratak może doprowadzić do szerszej wojny na Bliskim Wschodzie. Dlatego, wskazując na sukces wspólnej obrony w strąceniu niemal wszystkich rakiet i dronów z Iranu, Biden poradził Netanjahu, by "wziął zwycięstwo" i na tym zakończył wymianę ciosów z Iranem.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

Sytuację na Bliskim Wschodzie skomentowali w najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. Cała rozmowa dostępna jest dla Subskrybentów Do Rzeczy +. – Zacznijmy od globalnego konfliktu, a więc ataku Iranu na Izrael, poprzedzonego wcześniej atakiem Izraela na placówkę dyplomatyczną Iranu w Syrii. Pytanie, czy coś z tego będzie, czy się rozejdzie po kościach? – pytał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Myślę, że na to wszystko trzeba patrzeć całościowo, bo mamy blok zachodni i antyzachodni. Izrael należy do bloku zachodniego, choć w mojej ocenie jest bardzo nielojalnym członkiem. Wciąga Stany Zjednoczone w różne sprawy, które są im nie na rękę. Iran sam w sobie nie ma takich interesów sięgających Izraela. To część bloku m.in. z Chinami i Rosją. Jaka jest w tym wszystkim pozycja Iranu? Potrzebuje on wsparcia chińsko-rosyjskiego, by nie być w izolacji w regionie – mówił Rafał Ziemkiewicz. – Iran walczy o palmę pierwszeństwa z Turcją i Arabią Saudyjską do pewnego stopnia – dodawał Lisicki.

