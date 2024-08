Lisicki: PiS wziął 100 mld? Kto wierzy w brednie Tuska? Ziemkiewicz: Ponoć 40 proc. Polaków

Donald Tusk zorganizował w piątek konferencję prasową, podczas której mówił o walce z "układem zamkniętym". – W tej chwili mamy 62 osoby z poprzedniej władzy, które mają postawione zarzuty – stwierdził premier.

Z informacji podanych przez szefa rządu wynikało, że postępowania w sprawie podejrzanych wydatków publicznych dotyczą 100 mld zł. – Jarosław Kaczyński naprawdę myślał, że stworzył układ zamknięty. Myślał, że wygrają kolejne wybory i nikt nie będzie miał dostępu do informacji, z których dzisiaj powoli budujemy obraz tych nadużyć, które szacowane są na 100 mld zł – przekonywał Tusk.

Inną narrację przyjął minister finansów. – 100 mld zł to kwota, która jest objęta badaniem. 5 mld zł to kwota, gdzie już są ustalone nieprawidłowości. Z kolei ponad 3 mld zł to kwota, odnośnie której zostały złożone zawiadomienie do prokuratury – mówił Andrzej Domański, pytany w Polsat News o rozliczenia "układu zamkniętego". – Pracujemy. Trwają kontrole w 90 jednostkach – dodał minister.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

– Mam wrażenie, że żyjemy w dosyć dziwnej epoce wykrywania coraz większej liczby tajemniczych spisków. Donald Tusk ogłosił, że odkrył wielki spisek dokonywany przez Prawo i Sprawiedliwość. I wyszło mu, że w tym "układzie zamkniętym", bo tak to nazwał, PiS przeznaczyło czy ukradło 100 mld zł – mówił Paweł Lisicki w najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy".

– Uważam, że jest to cyniczne zachowanie Donalda Tuska, który zwraca się do elektoratu, bańki takich wariatów, którzy we wszystko mu uwierzą i nie będą pytać o szczegóły – ocenił Rafał Ziemkiewicz.

Publicyści podkreślili, że "najgorsze w tym wszystkim jest to, że około 40 proc. Polaków bierze na poważnie słowa Donalda Tuska". – We wszystko uwierzą, jeżeli tylko coś jest przeciwko PiS-owi. A oni nienawidzą PiS – zauważył Lisicki.

