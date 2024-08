Lisicki: Giertych grozi Radiu Maryja. Ziemkiewicz: Teraz wojna z Kościołem

W mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych zapowiedział dążenie do odebrania koncesji Radiu Maryja. Z kolei europoseł KO Dariusz Joński nie wykluczył, że ojciec Tadeusz Rydzyk w przyszłości może usłyszeć zarzuty karne. – Mam nadzieję, że w przypadku Rydzyka nie tylko mogą się pojawić zarzuty karne, ale i konfiskata majątku – powiedział na antenie RMF FM.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali ostatnie wypowiedzi niektórych polityków rządzących. – Chciałbym, żebyśmy porozmawiali przez chwilę o Romanie Giertychu i tym, czy na poważnie obóz rządzący będzie chciał niszczyć kolejne media prawicowe w Polsce. Nawiązuję tu do wpisu Romana Giertycha, który napisał, że trzeba odebrać koncesję Radiu Maryja i to jest podstawowa rzecz, którą należy zrobić, ale będzie to możliwe dopiero wówczas, gdy będzie nowy prezydent – mówił Paweł Lisicki.

– Dotknąłeś narracji, która jest ogólnie narracją coraz bardziej narastającą, że wszystko będzie, ale jak zdobędziemy Pałac Prezydencki. Czy zdobędą, to zobaczymy. PiS miał podobną sytuację i też musiał ciągle coś zdobywać. Na razie to bajka dla swoich, by się nie denerwowali. Właściwie to i śmieszne i straszne. Z jednej strony to groźne, bo niszczone są elementarne zasady, na których państwo stoi i zaproszenie dla kogoś, kto wreszcie to państwo złapie za gardło i będzie miał ułatwione zadanie – zauważył Rafał Ziemkiewicz. – Zarówno we wpisie Giertycha, jak i w wypowiedziach polityków rządzących jest takie przekonanie, że prawo się nie liczy. Ma ono ma być wyłącznie podkładką. Wynajmujesz jakiegoś profesora, który napisze, czy coś jest zgodne, czy nie i można działać – dodał red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

