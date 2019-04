Ujawniono nieznany list Benedykta XVI. „Państwo Izrael nie może być uznawane za Ziemię Obiecaną”

Portal pch24.pl opisuje list Benedykta XVI do szwajcarskiego rabina Arie Foglera. Ukazał się on w książce biografa papieża, Elio Guerriero.

W liście do rabina Foglera, Benedykt XVI zwraca uwagę, że dialog między chrześcijanami a judaizmem „nigdy nie doprowadzi do takiej samej interpretacji we współczesnych czasach. Ta jedność jest kwestią Boga u końcu czasów”. Joseph Ratzinger zwraca uwagę, że "państwo Izrael nie może być uważane pod względem teologicznym za ziemię obiecaną. Samo w sobie jest bowiem państwem świeckim”.

Benedykt XVI odnosi się jednak także do proroctwa św. Pawła, że „Izrael będzie zbawiony” oraz Apokalipsy, w której wyraźnie jest napisane o zbawionych 12 pokoleniach Izraela. Dodaje przy tym, iż nadzieja na tę jedność zachowana jest „dla Boga na końcu czasów” – opisuje pch24.pl.