Szwajcarski biskup za zgodą papieża dołącza do Bractwa św. Piusa X

Biskup Hounder już wcześniej poinformował, że przechodząc na emeryturę chce dołączyć do Bractwa św. Piusa X. Jak wyjaśnił, jedynym jego celem jest poświęcenie się modlitwie i milczeniu, celebrowanie wyłącznie tradycyjnej Mszy św. (trydenckiej) oraz praca na rzecz krzewienia tradycji, jako jedynego sposobu odnowienia Kościoła. Bractwo św. Piusa X docenia odważną decyzję biskupa Huondera i cieszy się, że może zapewnić mu duchowe i kapłańskie wsparcie, którego pragnie – informuje portal fsspx.news.

Warto zaznaczyć, że to pierwsza taka sytuacja w historii. "Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X jest instytutem życia apostolskiego, założonym w 1969 r. przez arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a. Zostało oficjalnie uznane przez odpowiednie władze (1 listopada 1970 r. we Fryburgu Szwajcarskim przez biskupa Franciszka Charriere’a). Celem Bractwa jest kapłaństwo i wszystko, co się do niego odnosi, nic więcej niż to, co go dotyczy, tak jak tego chciał nasz Pan Jezus Chrystus, gdy powiedział: „Czyńcie to na moją pamiątkę” – czytamy na polskiej stronie Bractwa. Bractwo zaleca powrót do tradycyji, przede wszystkim odprawiania Mszy świętej Trydenckiej, a także krytykuje ustalenia Soboru Watykańskiego II. Członkwoie Bractwa nawołuje do powrotu do Tradycji Kościoła, jako jedynej skutecznej broni w walce z kryzysem dotykającym wspólnotę wierzących.

30 czerwca 1988 arcybiskup Marcel Lefebvre bez zgody papieża konsekrował czterech biskupów Bernarda Fellaya, Alfonso de Galarreta, Bernard Tissier de Mallerais i Richard Williamson, razem z współkonsekratorem Antônio de Castro Mayer przełożonym tradycjonalistycznego FSSJV. Dwa dni później Jan Paweł II ogłosił w motu proprio Ecclesia Dei adflicta, że abp Lefebvre i czterej wyświęceni przezeń biskupi zaciągnęli na siebie ekskomunikę latae sententiae (wiążącą mocą samego prawa), ponieważ udzielenie święceń biskupich miało miejsce bez mandatu Stolicy Apostolskiej. W roku 2000 wznowione zostały rozmowy z Kurią Rzymską na temat uregulowania statusu Bractwa. 21 stycznia 2009 papież Benedykt XVI zdjął ciążącą na biskupach Bractwa ekskomunikę. 1 września 2015 papież Franciszek udzielił Bractwu św. Piusa X jurysdykcji spowiedzi na czas trwania Roku Miłosierdzia, który trwał od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016.

Czytaj także:

"Bez taryfy ulgowej dla kogokolwiek". Powstanie komisja ds. badania problemu pedofilii we wszystkich środowiskach