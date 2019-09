Wspólny Różaniec, msza święta, droga krzyżowa i adoracja, a także konferencje o niezwykle popularnym w Polsce świętym ks. Dolindo Ruotolo czy na temat walki duchowej we współczesnym świecie. To czeka pielgrzymów, którzy zdecydują się przybyć 14 września do Włocławka. To tam fundacja Solo Dios Basta, znana z takich wydarzeń jak „Wielka pokuta” czy „Różaniec do granic”, wraz z diecezją włocławską organizują ogólnopolską akcję modlitewną „Polska pod krzyżem”.