Prymas Polski wydał rozporządzenie ws. komunii oraz Wszystkich Świętych

W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej prymasa napisano, że zgodnie z nowym zarządzeniem władz państwowych obowiązują limity dotyczące liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii – w strefie żółtej to jedna osoba na 4 mkw, a w strefie czerwonej – jedna osoba na 7 mkw.

"W związku z powyższym należy w widocznym miejscu przed wejściem do kościoła umieścić informację dotyczącą liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii" – czytamy. "Wierni winni w kościele mieć zasłonięte usta i nos, jak również służący podczas liturgii, lecz nie w czasie wykonywania przez nich czytań i śpiewów. Kapłani winni zwrócić uwagę na staranne dezynfekowanie swoich rąk" – dodano.

Komunia na rękę

Rozporządzenie przewiduje udzielanie komunii św. pod postacią chleba na rękę lub do ust, "zgodnie z tym, jak wierni o to proszą". "O porządku udzielania Komunii Świętej należy wcześniej poinformować wiernych. Szafarz najpierw udziela Komunii proszącym na rękę, później proszącym do ust. Jeśli Komunii udziela dwóch lub więcej szafarzy, należy wyraźnie wskazać, którzy z nich będą udzielać Komunii na rękę, a którzy do ust" – podkreślono.

W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych abp. Polak zachęca wiernych, aby nawiedzenie grobów swoich bliskich rozłożyli na czas pierwszych ośmiu dni listopada, w których możliwe jest także zyskiwanie odpustów w intencji zmarłych.

Modlitwa na cmentarzu

"Proszę również, aby dnia 1 listopada Msze Święte sprawowane były tylko w kościołach a nie na cmentarzach. Można natomiast organizować na cmentarzach tradycyjne modlitwy za zmarłych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (procesyjnie przechodzi przez cmentarz tylko kapłan z asystą, wierni natomiast modlą się pozostając przy grobach)" – czytamy w rozporządzeniu.

"Bardzo serdecznie dziękuję Wam, drodzy Kapłani i Osoby życia konsekrowanego, za Waszą ofiarną służbę. Dziękuję również wiernym za zrozumienie i stosowanie się do niniejszych rozporządzeń. Wszystkich Was proszę o modlitwę w intencji chorych i niosących im pomoc oraz o modlitwę o ustanie epidemii" – napisał prymas Polski.

Czytaj także:

Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Jest reakcja Episkopatu