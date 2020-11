Ta wypowiedź papieża wywołała burzę. Watykan wyjaśnia

Skandal we Włoszech. Polityk uznał, że ci ludzie "nie są niezbędni dla wysiłku produkcyjnego kraju"

Oburzenie we Włoszech wywołały słowa szefa władz regionu Liguria Giovanniego Totiego, który napisał na Twitterze, że większość zmarłych na COVID-19 "to nie były osoby niezbędne dla wysiłku produkcyjnego kraju". On sam tłumaczy teraz, że...