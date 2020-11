Rektor UKSW jednoznacznie: "Życie jest podstawą człowieczeństwa, jego praw i zobowiązań"

Rektor UKSW, ks. Ryszard Czekalski w specjalnym liście wystąpił z apelem by różnice polityczne nie przesłaniały konieczności ochrony każdego życia, także życia nienarodzonych. Zachęcił także do szczególnej ostrożności i wzajemnej dbałości w czasie zagrożenia epidemicznego.

Cały list prezentujemy poniżej:

Szanowni Państwo,

zwracam się do Was w trudnym czasie, który przeżywamy wszyscy. Pandemia powoduje coraz większe ograniczenia w życiu społecznym i akademickim. Od miesięcy zamiast twórczych spotkań, rozmów i dyskusji w aulach i salach wykładowych, spotykamy się online. Coraz więcej osób, także członków naszej społeczności, niestety choruje. Do tego dochodzą poważne niepokoje społeczne, wobec których z pewnością nikt z nas nie pozostaje obojętny.

Pamiętajmy o tym, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest społecznością liczącą 11 tysięcy członków. Uniwersytet to nasz wspólny dom. Wiele nas łączy. I to, co nas łączy jest naszą siłą oraz naszą wartością. Nie możemy dać się podzielić, szczególnie w tym, co dla nas powinno być najważniejsze. Pamiętajmy, że jesteśmy uczelnią państwową zbudowaną na wartościach chrześcijańskich. Nikt z naszej społeczności nie powinien o tym zapominać.

Kluczową wartością, nie tylko dla naszej uczelni, która opiera swoje fundamenty na wartościach chrześcijańskich, jest prawo do życia. Życie jest podstawą człowieczeństwa, jego praw i zobowiązań. Nasz Patron – Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński, którego nauczanie jest dla nas wzorem, drogowskazem i inspiracją, prawo do życia, w tym szczególnie do życia dzieci nienarodzonych, stawiał na pierwszym miejscu wśród wszystkich praw przynależnych człowiekowi.

Szanowni Państwo,

wiele nas łączy, choć nie jesteśmy tacy sami. Możemy mieć różne sympatie polityczne, możemy wyrażać, zgodnie z demokratycznymi standardami, swoje obywatelskie niezadowolenie, ale nie możemy jako społeczność uniwersytecka zgadzać się na zabijanie kogokolwiek, w tym najbardziej bezbronnych i niewinnych dzieci.

Bóg jest autorem życia, dlatego obrona i zachowanie życia oraz należyte jego wykorzystanie jest największym obowiązkiem człowieka – mówił Kardynał Stefan Wyszyński.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet to miejsce dyskusji, twórczych dialogów, a także rzeczowych, naukowych sporów. Jest to jednocześnie miejsce, w którym szacunek dla drugiego człowieka, także z którym się nie zgadzamy – odgrywa podstawową rolę. Szacunek wypływa bowiem z miłości, ta zaś, jak naucza Ewangelia, jest obowiązkiem każdego z nas.

Pragnę podkreślić, że ograniczenia pandemiczne związane ze zdalnym kształceniem i prowadzeniem dysputy akademickiej nie mogą powodować załatwiania sporów na ulicach miast, które niosą zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich obywateli. Nie może być zgody na deptanie wartości, które stanowią podstawę systemu demokratycznego w Polsce. Nie możemy się zgodzić na bezpardonowe ataki na ludzi czy profanowanie miejsc świętych.

Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie stanowi, że wartości wypływające z kultury chrześcijańskiej są wartościami uniwersalnymi, powszechnie uznawanymi; są fundamentem naszej cywilizacji – europejskiej i krajowej. Nie możemy pozwalać na szarganie tych wartości i ich wybiórcze traktowanie.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z gorącym apelem do całej wspólnoty akademickiej - do nauczycieli akademickich, pracowników administracji, doktorantów i studentów: tworzymy jedną akademicką społeczność, budujmy ją wspólnie na tych wartościach, które dla nas są najważniejsze. Powtórzę za Patronem naszej Uczelni:

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości. A narodowi potrzeba wielkości.

Szanowni Państwo,

Proszę Was wszystkich o solidarność, a zarazem o roztropność w zajmowaniu stanowisk w kwestiach związanych z życiem ludzkim. Wykładnia chrześcijańska jest jasna. Misja Uniwersytetu w tej materii jest sprecyzowana. Pozostaje ona zgodna z nauczaniem naszego Patrona. Bądźmy więc transparentni w wyrażaniu poglądów. Również ich sposób wyrażania nie jest bez znaczenia. Uniwersytet i przynależność do wspólnoty akademickiej zobowiązuje do tego każdego.

Proszę Was wszystkich o wzajemną troskę. W tym trudnym pandemicznym czasie uważajcie na siebie, dbajcie o siebie i swoich najbliższych.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Szczęść Boże

ks. Ryszard Czekalski

Rektor UKSW