Ksiądz o zwolennikach aborcji: "Wieszać na Krzyżu oznaki własnej głupoty, pychy i próżności, to już bałwochwalstwo"

„Przemoc domowa to nie tradycja” - takie hasło widniało na wielkim banerze przymocowanym przez feministki do krzyża na Giewoncie. Treść nawiązuje do ostatnich protestów jakie przetoczyły się przez Zakopane pod hasłem „W......ć z przemocą!”.

Bulwersującą akcję feministek skomentował na Twitterze ks. Daniel Wachowiak. „Żeby wieszać na Krzyżu oznaki własnej głupoty, pychy i próżności, to już bałwochwalstwo w połączeniu z brakiem kultury, rozsądku i bezpiecznej dla otoczenia samokontroli” – napisał.

Giewont w ostatnim czasie stał się także miejscem demonstracji politycznego ruchu homoseksualnego, którzy na giewonckim krzyżu zawiesili tęczową flagę.

Ks. Daniel Wachowiak jest kapłanem Archidiecezji Poznańskiej, a także komentatorem portalu dorzeczy.pl.