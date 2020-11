Rusza proces beatyfikacyjny polskiej mistyczki

W Warszawie rozpoczął się proces beatyfikacyjny s. Wandy Boniszewskiej, mistyczki i stygmatyczki. Pierwsza, uroczysta sesja i zaprzysiężenie Trybunału odbyło się w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich. Proces zainicjowały współsiostry Służebnicy Bożej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów i będzie prowadzony przez Archidiecezję Warszawską.

Siostra Wanda Boniszewska zmarła w opinii świętości 2 marca 2003 roku w wieku 96 lat, po 76 latach życia zakonnego. Szczególnym rysem jej duchowości było podejmowanie cierpień wynagradzających, najczęściej ofiarowywanych za kapłanów.

Podczas pierwszej, uroczystej sesji Trybunału kard. Kazimierz Nycz podkreślił, że "świętość jest niczym innym jak nieustannym zjednoczeniem ze świętością Boga".

"Zatem ta nasza droga do świętości jest odpowiedzią na to wszystko, co jest w Kościele słabe i grzeszne, i wymaga nie jednorazowego, lecz stałego nawrócenia" - mówił metropolita warszawski.

Powołany dziś Trybunał w procesie beatyfikacyjnym zbada heroiczność cnót Służebnicy Bożej, zweryfikuje dowody i sławę jej świętości. Wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości dotyczące s. Wandy Boniszewskiej mogą je przekazać do postulatora, którym jest ks. dr Michał Siennicki, pallotyn.

