O. Gużyński: "Bardzo proszę, kochany kardynale Dziwiszu, powiedz prawdę"

Znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, dominikanin, o. Paweł Gużyński w Porannej rozmowie portalu Gazeta.pl odniósł się do oskarżeń wobec kard. Stanisława Dziwisza.

Bardzo proszę, kochany kardynale Dziwiszu, powiedz prawdę. Przestań kombinować, weź na klatę to wszystko, co się zdarzyło. Opowiedz nam, jak myślałeś. Jak i przez co byłeś motywowany w swoich działaniach. Dlaczego tak rozumiałeś fakty. Myślę, że to przyniesie ci wiele dobra, więcej zrozumienia i jakoś dzięki temu masz szansę na lepszą pamięć niż taka, na którą w tej chwili zasługujesz – mówił.

Wygłosił także swoją opinię na temat sytuacji w Watykanie.

Myślę sobie, że ten funkcjonujący od wieków model, opierający się zaufaniu, nie sprawdza się, ponieważ jest nieodporny na wszelkiej maści bandytów a'la Marcial Maciel, Carrick i cała długa lista innych – dodał. Nazwał też Stolicę Apostolską "przeklętym dworem watykańskim".

Zauważył też, że wiązanie ludzi Kościoła w różnymi skandalami bywa nietrafne. Przywołał własne doświadczenie z współbratem, który miał pewną sprawę na sumieniu. "Ludzie mnie pytali, czy nie wiedziałem. No skąd miałem wiedzieć? Przecież ja nie chodzę za nim, nie sprawdzam go. Życie zakonne nie polega na tym, że my siebie dwadzieścia cztery na dwadzieścia cztery kontrolujemy" – dodał.

