Ks. prof. Kobyliński: W Polsce homoseksualizm księży jest tematem tabu

–Był kluczowym rozgrywającym jeśli chodzi o politykę personalną, ale także odgrywał wielką rolę jeśli chodzi o dyplomację watykańską i sprawy finansowe, ponieważ w latach 80. założył papieską fundację w Stanach Zjednoczonych po to, by zbierać ogromne pieniądze na cele papieża i Stolicy Apostolskiej. Udało się tej papieskiej fundacji zebrać około pół miliarda dolarów. Można powiedzieć zatem, że mamy do czynienia z człowiekiem genialnym, który potrafił jeszcze wykorzystywać czar swojej osobowości – charakteryzuje McCarricka ks. prof. Kobyliński.

Na pytanie Krzysztofa Skowrońskiego, kiedy pojawiły się podejrzenia dotyczące McCarricka ks. prof. Kobyliński odpowiedział, że byłżeone zawsze, ale jednocześnie dodał, że "to nie jest tylko problem McCarricka, ale tysięcy księży w Stanach Zjednoczonych". – Zauważmy, że problem pedofilii wybucha w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 80. natomiast z badań naukowych socjologicznych wiemy, że w Stanach Zjednoczonych połowa księży ma skłonność homoseksualną. Zatem, gdy pojawiły się informacje o relacjach homoseksualnych McCarricka z innymi księżmi to na nikimi nie zrobiło to specjalnego wrażenia - mówił ks. prof. Andrzej Kobyliński.

Zagadnięty o sytuację polską prof. Kobyliński powiedział, że w naszym kraju homoseksualizm księży jest to temat tabu, ale że być może powinniśmy także się tym zająć.