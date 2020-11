Rowiński: Odpowiedzialność leży po stronie tych, którzy osłaniają nieprawości w Kościele

Tomasz Rowiński, którego artykuł otwiera aktualny numer tygodnika poświęcony raportowi ws. Theodore'a McCarricka i kryzysowi Kościoła udzieli wywiadu Filipowi Memchesowi na falach Polskiego Radia 24.

Na pytanie, jaki wpływ raport ws. McCarricka będzie miał na pozycję Kościoła w Polsce, publicysta zauważył, że to zależy jak dalej potoczy się sytuacja kard. Stanisława Dziwisza, który jest jednym z bohaterów dokumentu. – Czy Dziwisz, jako sekretarz Jana Pawła II był tylko pośrednikiem w przekazaniu listu, w którym amerykański hierarcha oszukał Jana Pawła II, czy też był on jednym z promotorów przyszłego kardynała? Abp Vigano komentując raport zauważa, że nie padają tam w ogóle nazwiska hierarchów, którzy mogli przyczynić się do promocji McCarricka, jak choćby kard. Sodano czy kard. Bertone za czasów Benedykta XVI – mówił Tomasz Rowiński.

– Andrea Tornielli, który w swojej książce "Dzień Sądu" rzucał cień na Jana Pawła II w omówieniu raportu ewidentnie Jana Pawła II osłania. Punkt ciężkości winy jest przeniesiony na McCarricka, który zwiódł i okłamał Jana Pawła II. Widzimy, że Jan Paweł II dążył do zbadania sprawy plotek krążących wokół McCarricka – mówi publicysta.

Zapytany o znaczenie skandali seksualnych w Kościele Polski Tomasz Rowiński zauważył, że wszelkie słabości i grzechy ludzi Kościoła są wykorzystywane do tego by osłabiać jego głos w debacie publicznej, choć jest to zabieg bardziej retoryczny niż merytoryczny. – Ktoś może postępować niewłaściwie i w sprzeczności z tym co głosi, ale w porządku intelektualnym mieć rację. W takiej sytuacji jednak za osłabianie Kościoła bardziej nawet niż jego przeciwnicy odpowiedzialność ponoszą, ci którzy osłaniają nieprawości w Kościele –

Cała rozmowa Filipa Memchesa z Tomaszem Rowińskim jest do wysłuchania na stronie Polskiego Radia.

