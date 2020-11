Siedem lat więzienia za sprzedaż książek religijnych

Kurier Wnet informuje, że według informacji podanych przez Radio Free Asia (RFA) sąd w Chinach skazał Chena Yu 27 września za dystrybuowanie książek i czasopism religijnych. Oprócz tego zasądzono mu grzywnę w wysokości 200 000 juanów, czyli 29 450 dolarów. "Chen sprzedał ok. 770 różnych książek religijnych i czasopism, które zaimportował ze Stanów Zjednoczonych i Tajwanu" - pisze Radio Wnet

Jak czytamy w dalszej części "nie tylko Chen ma kłopoty z władzami; podobno jego klienci również stali się podejrzanymi w dochodzeniu prowadzonym przez lokalną policję. RFA poinformowało, że władze wytropiły klientów Chena, korzystając z informacji o zamówieniach, które pobrano z systemu jego sklepu internetowego".

Według informacji Wnet podawanych za RFA "policja przesłuchała ponad 10 000 podejrzanych klientów".

"Pewien chrześcijanin, pod warunkiem zachowania anonimowości, wyraził dezaprobatę wobec wyroku sądu w sprawie Chena. – To bardzo niesprawiedliwe, ponieważ chrześcijanie, prowadząc takie księgarnie, nie powodują żadnych zakłóceń w społeczeństwie – czytamy w kurierze Wnet.

"Wiele lat temu było łatwiej. Można było kupować chrześcijańskie publikacje w internecie według własnego uznania. Teraz wszystkie są zakazane. Wyśledzą cię, jeśli zostawisz jakąś wiadomość. W zasadzie nic nie kupujemy. Pobieram wersje elektroniczne online, ponieważ wiem, jak obejść Wielki Firewall" – mówi anonimowy chiński chrześcijanin cytowany przez Wnet.

W artykule Radia Wnet możemy także przeczytać, że restrykcje są efektem nowej polityki religijnej, która jest w Chinach zaplikowana od 2015 roku i która zakłada "sinizację" religii. W praktyce oznacza to pełną kontrolę życia religijnego w tym kraju.

"Według danych z „Bitter Winter”, czasopisma poświęconego wolności religijnej i prawom człowieka, w tym roku, w okresie od stycznia do kwietnia, co najmniej 250 krzyży zostało usuniętych z kościołów w miastach Lu’an, Ma’anshan i Huaibei w prowincji Anhui." - czytamy we Wnet.

Cały artykuł Franka Yue pt. „Sprzedawca książek religijnych w Chinach skazany na 7 lat więzienia” znajduje się w listopadowym numerze „Kuriera WNET” (nr 77/2020).

