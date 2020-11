Zaskakujące słowa papieża Franciszka o wakacjach

Ojciec święty odprawił mszę w Bazylice św. Piotra. Dziś Kościół katolicki obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W homilii papież przypomniał, że szczęście daje tylko realizacja wielkich pragnień, a swoje życie posiadamy wówczas, gdy ofiarowujemy je innym.

– Nie jesteśmy stworzeni do marzenia o wakacjach czy weekendach, ale żeby realizować marzenia Boga na tym świecie. Uczynił nas zdolnymi do pragnień, abyśmy opowiedzieli się za pięknem życia. A uczynki miłosierdzia są najpiękniejszym działaniem życia – powiedział Franciszek.

Zwrócił też uwagę na potrzebę nauczenia się sztuki wyboru. – Stajemy się tym, co wybierzemy, na dobre i na złe. Jeśli postanawiamy kraść, staniemy się złodziejami, jeśli postanawiamy myśleć o samych sobie, staniemy się egoistami, jeśli postanawiamy nienawidzić, staniemy się zacietrzewionymi, jeśli postanawiamy spędzać godziny przed telefonem komórkowym, stajemy się uzależnieni. Ale jeśli wybieramy Boga, stajemy się bardziej miłowani każdego dnia, a jeśli wybieramy miłość, stajemy się szczęśliwi – mówił.

Dwa pytania z wnętrza człowieka

Według papieża "wybierać, zwłaszcza dzisiaj, to nie dać się ujarzmić ujednoliceniom, to nie dać się znieczulić przez mechanizmy konsumpcji, które blokują oryginalność, to umiejętność wyrzeczenia się pozorów i chęci pokazania się". – Wybierać życie to walczyć z mentalnością "użyj i wyrzuć" oraz "wszystko i natychmiast", by ukierunkować życie ku celowi nieba, ku Bożym marzeniom – dodał.

Franciszek stwierdził, że wnętrze człowieka stawia mu dwa pytania. – Jednym z nich jest: "na co mam ochotę?". To pytanie często zwodzi, ponieważ sugeruje, że ważne jest to, aby myśleć o sobie i zaspokajać wszystkie pragnienia i popędy, jakie się pojawiają. Ale pytanie, które Duch Święty podpowiada sercu, jest inne, brzmi: „co jest dla ciebie dobre?”. Na tym polega codzienny wybór, na co mam ochotę, czy też: co jest dla mnie dobre? –tłumaczył.