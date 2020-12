Diecezje zapłacą odszkodowanie ofierze byłego księdza pedofila

Ksiądz Paweł K. po raz pierwszy został zatrzymany w 2005 roku. Mimo tego, że pojawiały się zarzuty wobec jego zachowania, to cały czas pracował w parafiach w archidiecezji wrocławskiej i diecezji bydgoskiej.

W 2015 r. za molestowanie i gwałty na trzech nieletnich sąd skazał Pawła K. na 7 lat więzienia. Rok później do sądu wpłynął pozew jednej z trójki jego ofiar – 24-letnigo dziś Karola, którego ksiądz poznał w czasie pracy w Bydgoszczy. Swoje szkody mężczyzna wycenił na 300 tysięcy złotych. O pieniądze zwrócił się do kościelnych instytucji: archidiecezji wrocławskiej i diecezji bydgoskiej.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy nakazał kuriom wypłacić odszkodowanie, ale te od wyroku się odwołały. Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Gdańsku odrzucił te wnioski. Wyrok jest prawomocny.

Paweł K. został wydalony ze stanu kapłańskiego.

"Zastosujemy się do wyroku"

Zastosujemy się do tego wyroku i go wykonamy – powiedział w rozmowie ze Stacją7.pl rzecznik archidiecezji wrocławskiej ks. Rafał Kowalski.

Stwierdził też, że jeszcze jest za wcześnie, by mówić o tym w jaki sposób to odszkodowanie będzie wypłacane. "Z jednej strony nie uchylaliśmy się od pomocy ludziom, którzy zostali skrzywdzeni, natomiast kwestia wyroku dotyczyła odpowiedzialności za te czyny – zaznaczył. Nie zakładaliśmy, że zostaniemy tą odpowiedzialnością obciążeni, ale do wyroku się zastosujemy" – dodał.

Stwierdził też, że archidiecezja wrocławska nie planowała wystąpienia do byłego księdza Pawła K. o rekompensatę finansową.

